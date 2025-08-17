light rain
БЕЗ ГЊАВАЖЕ ДОЖИВЕТИ СТОТУ Научници открили тајну дуговечности. Ово вам продужава живот

17.08.2025. 15:47 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
ALO/ NajŽena
дуговечност
Фото: youtube prinstcrin/ NOVA S

Сви стогодишњаци имају исту способност - да избегну болест

Разлози због којих неки људи успевају да доживе 100 година и даље нису потпуно јасни, али научници верују да је то резултат комбинације генетике, животног стила и утицаја окружења. Ново истраживање из Шведске показује да стогодишњаци мање оболевају, спорије развијају болести, и врло често уопште не оболевају од најтежих болести које се повезују са старошћу иако живе знатно дуже од просечног човека.

Научници су анализирали здравствене картоне који покривају више деценија и упоредили податке стогодишњака са особама рођеним у исто време које су умрле раније. Резултати су показали да стогодишњаци не само да успешније преживљавају озбиљне здравствене изазове, већ и да дуго успевају да их избегну.

На пример, само 4% стогодишњака имало је мождани удар до 85. године, док је међу онима који нису доживели 100. рођендан та цифра била више него дупло већа. Такође, само 12,5% стогодишњака имало је срчани удар, док је код оних који су преминули у осамдесетим годинама та цифра износила преко 24%.

Немају депресију

У другом делу истраживања, које је обухватило 40 различитих болести, од благих до веома озбиљних, показало се да стогодишњаци знатно ређе пате од кардиоваскуларних болести, депресије и деменције. Иако и они развијају здравствене проблеме у познијим годинама, ти проблеми се јављају касније и спорије напредују, често тек око 89. године, без драстичног погоршања здравља пред крај живота.

Професорка Карин Модиг, епидемиолог  са Каролинска института истакла је за "Даилy Маил": “ Мој истраживачки тим је открио да људи који доживе 100 година изгледа имају способност да избегну болести. Стогодишњаци можда имају кључ за дуг и здрав живот.” Сада научници покушавају да открију који су тачно фактори најважнији за ретко разбољевање: генетика, стил живота или утицај околине.

 АЛО / НајЖена

депресија дуговечност болести
Извор:
ALO/ NajŽena
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
