ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Водолија ужива у дивном и успешном дану, Девица се суочава са споријим ритмом и недоумицама на послу
ОВАН: Колико год да волите путовања, па макар и на кратким релацијама, данас је много повољнији дан да се посветите статичним пословним сегментима. Постоји могућност да добијете неке занимљиве сигнале на емотивном плану. Пођите у једну брзу шетњу крајем дана.
БИК
Сасвим добар почетак радне недеље је пред вама. Скоро сви најважнији пословни параметри налазе се под вашом контролом. Нема већих промена на приватном плану и било би добро да се повремено више ослоните на блиску особу. Избегавајте загушљиве просторије.
БЛИЗАНЦИ
Дан започињете са донекле променљивим нивоом енергије, али са друге стране, препуни сте идеја за нове пројекте. Имате безрезервну подршку блиске особе и показујете захвалност због те чињенице. Остатак дана проводите мирно и опуштено. Здравље је добро.
РАК
Пред вама је један од бољих радних дана. Без већих проблема остварујете већину пословних циљева. Остаје вам довољно енергије да се крајем дана позабавите узроцима незадовољства блиске особе. Искрен разговор је, увек и по правилу, најбоље решење.
ЛАВ
Почетак радне недеље дочекујете са знатно стабилнијим и вишим нивоом енергије. То је одлична основа за добар и ефикасан радни дан. У остатку дана имате реалне шансе да пронађете компромисно решење са блиском особом. Немате здравствених проблема.
ДЕВИЦА
Постоји могућност да први радни дан у седмици изгурате у нешто споријем ритму и то не само због мањка енергије, већ и због извесних организационих нејасноћа. Недоумице се донекле преносе и на партнерске односе и потрудите да смирено доносите одлуке.
ВАГА
Имате много добрих идеја и са великим ентузијазмом дочекујете почетак радне седмице. Наоружајте се стрпљењем, јер остварење може да буде одложено за неку другу прилику. Покушајте да разочарање због неиспуњених очекивања не преносите на приватни живот.
ШКОРПИЈА
Први радни дан ове недеље доноси повољну климу да будете на свом уобичајеном нивоу приликом остваривања радних задатака. На пољу партнерских односа, било би мудро да сачекате погодније време за крупне одлуке. Закажите редовну посету стоматологу.
СТРЕЛАЦ
Данас би требало да имате додатну мотивацију и изражену вољу да се ангажујете и доказујете на професионалном плану. Постоји могућност да крајем дана буде прилично бурно на емотивном плану и будите храбри у суочавању са реалним стањем. Одличног сте здравља.
ЈАРАЦ
Веома добра енергија и још бољи радни елан биће видљиви код вас већ овог понедељка. Крените пуном паром у савладавање пословних задатака. На приватном плану би било добро да одустанете од озбиљних тема и дискусија. Проконтролишите крвни притисак.
ВОДОЛИЈА
Одличан радни дан налази се пред већином особа рођених у овом знаку. Посебно повољне околности имаће они који желе да изађу на светло дана са новим идејама. Не би требало да ово буде лош дан за разговор са блиском особом, али само лагано и смирено.
РИБЕ
Релативно миран радни дан, без већих успона и падова је пред вама. Било би добро да проверите неке своје идеје које сте, можда, у међувремену запоставили. Пошаљите поруку драгој особи и обрадујте и себе и њу предлогом за излазак на неко лепо место.