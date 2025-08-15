ФИНАНСИЈСКИ СЛОМ ПРЕТИ ЗА ОВА ДВА ЗНАКА! До 22. августа да припазе, МОГУ да изгубе све!
До 22. августа два хороскопска знака морају да воде рачуна о новцу, јер им планете неће бити наклоњене.
Ускоро улазимо у сезону Девице, али су на небу и даље ретроградни Сатурн, Нептун и Плутон, тако да су Рибе и Шкорпије на највећем удару планета, па могу да банкротирају до 22. августа.
Марс је у Ваги, али све време у лошим аспектима са Сатурном, Нептуном и Венером, тако да ће многи погрешно уложити новац.
Рибе и Шкорпије ће неконтролисано трошити, па лако могу да банкротирају у наредних седам дана.
РИБЕ
Морате под хитно да научите да штедите! Стално имате утисак да треба да трошите више него што зарађујете, па лако остајете без пара.
ШКОРПИЈА
Многе Шкорпије ће највише пара потрошити на путовања. Такође, поједине Шкорпије могу да изгубе судски процес, што ће их финансијски итекако коштати.