НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Близанцима следе ПРОМЕНЕ НА ПОСЛУ, Водолијама предстоји ЛЕПО ПОЗНАНСТВО, а ево који знак ИДЕ НА ПУТ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 17. до 23. августа
ОВАН: Сви који се баве креативним и едукативним пословима имаће успеха. Наравно, ни остали неће изостати, можете да се опустите. Благи опрез када је комуникација са сарадницима у питању и обратите пажњу на потрошњу новца. На емотивном пољу лепа дешавања, уживаћете у друштву вољене особе и ако партнер буде нервознији будите му подршка. Слободни, могућност уласка у лепу везу као и могућност гласа или појаве особе везане за вашу прошлост. Благи опрез на исхрану и алергије.
БИК: На пословном сегменту живота ако је било блокада и застоја многе ствари се покрећу. Бићете задовољни дешавањима, као и финансијама. На емотивном сегменту живота, такође, лепа недеља. Могућност лепог познанства, ако сте слободни. Боља комуникација са вољеном особом, било да сте у браку, било да сте у вези. На здравственом сегменту живота могућа је појава хроничних тегоба. Ако имате проблема са бубрезима или кожом, будите опрезни и јавите се лекару.
БЛИЗАНЦИ: Могућност промена је пред вама, задовољство неће изостати и бићете поносни на свој рад. Пријатна дешавања када је посао у питању, финансије су ове седмице веома добре. На емотивном пољу појачане страсти, код појединих улазак у авантуре и задовољство неће изостати. Код заузетих могући су пролазни сукоби и неразумевање. Свакако љубави ћете имати, само имајте стрпљења. На здравственом пољу благи опрез на кардиоваскуларни систем и више се крећите.
РАК: На послу доста тога вам иде у прилог, задовољство неће изостати, биће новца, али и могућности за појачану потрошњу. На емотивном пољу код вас могућност уласка у лепу емотивну везу, ако сте слободни. Код заузетих је аспектован бољи однос са вољеном особом, као и боља комуникација ако је било неразумевања и несугласица. На здравственом сегменту живота код вас је, такође, могућа појава хроничних здравствених тегоба, више одмора ће вам пријати.
ЛАВ: На пословном сегменту живота можете да се опустите, имаћете енергије за нове подухвате и доста тога ћете успешно реализовати. Добра недеља за вас је готово на сваком плану. На емотивном пољу, ако је било жеље за повлачењем или је дошло до пролазног незадовољства, многе ствари се покрећу набоље. Код слободних је аспектовано задовољство и на овом пољу неће изостати лепи тренуци. Имате енергије, будите активни и постоји могућност за периодичне промене расположења.
ДЕВИЦА: На пословном сегменту живота лепа дешавања, ако сте били у недоумици многе ствари ће се полако искристалисати и тачно ћете знати шта треба да радите. Новца ће бити, али и код вас је могућа појачана потрошња. На емотивном сегменту живота јавља се могућност лепих познанстава, као и остварење жеља. Ако сте чекали на потомство или заједнички живот, ускоро код појединих се ове жеље реализују. Више се крећите, благи опрез на исхрану и биће све како треба.
ВАГА: На пословном пољу можете да се опустите, бићете продуктивни и радићете све како треба. Позитивни гласови вас могу пријатно изненадити од сарадника и вама блиских људи. Уживајте у раду, а поједини могу себи да приуште леп одмор. На емотивном пољу, такође, лепа недеља. Заузети, леп однос са вољеном особом, уживајте и опустите се. Слободни ће имати занимљивих сусрета. Имате енергије, али постоји могућност за појачану нервозу периодично, благи опрез од лакших повреда.
ШКОРПИЈА: На пословном сегменту живота одлична недеља, многи ће реализовати своје планове. Ако је било несугласица или неразумевања од стране сарадника овај период вам доноси мир, свакако можете да се опустите. На емотивном пољу остварење жеља, лепи сусрети, као и могућност путовања или занимљивог познанства особе која не живи близу вас, уколико сте слободни. Заузети, код вас влада хармонија. На здравственом пољу код појединих су могуће несанице и главобоље.
СТРЕЛАЦ: На пословном сегменту живота одлична недеља за све припаднике знака. Многи ће бити задовољнији својим финансијама, а јавиће се и могућност додатног прилива новца од средине седмице. Сви који послују са иностранством имаће додатног успеха. На емотивном пољу појачане страсти и пролазно незадовољство, док поједини могу планирати лепо путовање и уживати у друштву вољене особе. Слободни неће мењати свој статус. Благи опрез на крвни притисак и циркулацију.
ЈАРАЦ: На пословном пољу за већину особа које се баве јавним пословима ово је плодоносна недеља. Поједини припадници знака могу имати мање несугласице, па избегавајте сукобе са сарадницима. На емотивном сегменту живота могућност лепог познанства, ако сте већ дуже време слободни. Попустите све стеге и препустите се страстима. Заузети, код вас је могућ улазак у тајне везе или авантуре, па будите мудри. Могући проблеми се дигестивним трактом, као и опрез од инфекција.
ВОДОЛИЈА: Одлична недеља на пословном сегменту живота, многе ствари се покрећу и бићете задовољни резултатима, али свакако и финансијама. Без битних емотивних промена код већине. Код појединих могућност лепог познанства преко посла, али многима предстоји емотивно задовољство врло брзо. Заузети ће бити у недоумици у вези са партнером. На здравственом сегменту живота могућност појаве хроничних тегоба, као и проблема са стомаком. Више одмора и позитивне енергије вам је потребно.
РИБЕ: Успешна пословна недеља је пред вама, а у периоду који долази имаћете успеха на овом пољу. Ако сте размишљали о променама оне се могу реализовати у вашу корист, финансије добре. На емотивном пољу, такође, лепа дешавања, па паметно искористите овај период. Поједини слободни припадници знака могу започети лепу стабилну емотивну везу. На здравственом сегменту живота код појединих може доћи до проблема са варењем, алергијама, као и проблема са уринарним трактом.