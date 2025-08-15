У току хакерски напад на сајт МУП-а! ОГЛАСИЛО СЕ МИНИСТАРСТВО ПОЛИЦИЈЕ Хакери "оперисали" с холандске адресе
БЕОГРАД: Напад у континуитету траје од 12, 45 сати, али сајт ради без прекида
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је току хакерски напад на сајт МУПа који у континуитету траје од данас, од 12.45 сати са IP адресе из Холандије.
Сигурносни уређаји Министарства блокирају саoбраћај са малициозне IP адресе и засада сајт функционише без прекида у раду, саопштава МУП.