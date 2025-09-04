СВЕТ У ОПАСНОСТИ Крађа лозинки, криптоновчаника и података КОРИСНИЦИ УПОЗОРЕНИ, АЛИ МАЛВЕР НАПРЕДУЈЕ
Глобални тим за истраживање и анализу компаније Касперски (ГРеАТ) упозорава на нову, веома опасну сајбер кампању која од краја августа 2025. године користи напредни малвер за крађу података, под називом СтеалЦ в2.
Малвер се шири преко лажних фејсбук порука, а до сада је забележено више од 400 инцидената широм света, укључујући и потврђене случајеве у региону – у Босни и Херцеговини и Мађарској.
Како изгледа напад? Корисници добијају лажна обавештења која наводно долазе од Фејсбука, са упозорењем да им је налог блокиран. У поруци се налази малциозни линк који води на фалсификовану страницу за подршку. Страница тврди да је налог суспендован због „сумњиве активности“ и нуди дугме „Поднеси жалбу“. Клик на то дугме активира преузимање злонамерне скрипте која на уређај инсталира СтеалЦ в2.
СтеалЦ в2 је малвер развијен по моделу МааС (Malware-as-a-Service), што значи да га криминалци могу купити и користити без посебног техничког знања. Једном када се инсталира, овај малвер краде лозинке и колачиће из прегледача, снима екран, прикупља податке из криптоновчаника и других осетљивих апликација. Ово га чини посебно опасним и за индивидуалне кориснике и за компаније.
Истраживачи компаније Касперски истичу да нападачи користе класичне методе социјалног инжењеринга. Порукама изазивају страх и осећај хитности, како би навели жртве да поступају импулсивно.