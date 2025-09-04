АКО ВАМ НИЈЕ РАДИО МЕЈЛ, ОВО ЈЕ РАЗЛОГ Корисници Гугла, Гмејла и Спотифаја ноћас имали ПРЕКИД, СРУШЕН И ДИСКОРД И СНЕПЧЕТ И ЧЕТГПТ
Корисници Гугла, Гмејла и Спотифаја ноћас и јутрос имали су проблема са приступом овим платформама.
Разлог нису били DDoS напади, већ прекид услуга на Google Cloud платформи због техничког квара унутар Гуглове инфраструктуре.
Инцидент је започео касно увече, а распон потешкоћа протезао се на више сати током ноћи и јутра – зависно од временске зоне корисника. Узрок је био систем за управљање идентификацијом и приступом (Google Cloud IAM), који је отказао и изазвао проблеме са пријављивањем, аутентификацијом и приступом многим сервисима, укључујући Гмејл и друге Гуглове сервисе.
Такође, многе апликације и сервиси трећих страна који користе Гуглову инфраструктуру — као што је Спотифај — били су озбиљно погођени. Cloudflare је такође био погођен, али искључиво услуге које користе Google Cloud инфраструктуру:
Шта је све привремено престало да ради? Гуглови сервиси као што су Gmail, Google Calendar, Google Drive, Meet, Nest Google Maps. У апликацији Спотифај десетине хиљада корисника пријавило је проблеме приликом логовања или репродукције. Оштећене су и платформе попут OpenAI (ChatGPT), Snapchat, Discord, Character.ai и многи други сервиси повезани са Google Cloud-ом.
Прекид је започео између 1:50 и 2:00 поподне по источоамеричком времену (ЕТ), док је потпуни опоравак услуга уследио у вечерњим сатима, најкасније до око 18:18 ПДТ (што је око поноћ по нашем локалном времену).
Гугл је потврдио да је инжењерски тим идентификовао узрок и применио неопходне мере за опоравак, уз обећање да ће ускоро објавити детаљан извештај о инциденту.
У исто време, догодио се највећи DDoS напад у историји, с врхунцем од 11,5 Tbps и 5,1 милијарду пакета у секунди. Циљ напада није био Гугл, Спотифај нити било који конкретан сервис, већ Cloudflare инфраструктура. Напад је трајао свега 35 секунди, а Клаудфлер га је успешно зауставио.
Извор напада била је мешавина компромитованих IoT уређаја и неколико великих cloud провајдера. Google Cloud се у почетку помињао јер је део саобраћаја пролазио кроз његову мрежу, али Гугл није био мета.
Нису пријављени трајни проблеми за кориснике који користе Cloudflare. Они који су били заштићени њиховим мрежама нису приметили веће прекиде.