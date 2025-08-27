ОВИХ ПЕТ ПОЈМОВА ИЗБЕГАВАЈТЕ ДА "ГУГЛАТЕ" НА ГУГЛУ Можете се наћу у проблему
Иако већина корисника интернет претраживачима верује без задршке, стручњаци упозоравају да одређени упити у Гуглу могу да доведу до озбиљних безбедносних проблема.
Поједини резултати претраге крију злонамерне програме, лажне сервисе и преваре које могу да угрозе приватност, финансије па чак и сам оперативни систем.
Ево које фразе је најбоље избегавати:
1. "Free download" + име популарног програма
Наизглед безопасна претрага често води до сајтова са скривеним малвером, преко којих хакери могу да дођу до личних података или лозинки.
2. Симптоми болести + "лек без рецепта"
Овакве комбинације обично завршавају на форумима и непровереним страницама. Поред нетачних савета, неретко је реч о платформама које прикупљају осетљиве информације корисника.
3. "Deep web links" или "darknet sites"
Мрачни део интернета обилује илегалним садржајима, а улазак на овакве сајтове може резултирати заразом рачунара рансомwаре-ом или другим обликом сајбер напада.
4. "Crack" или "keygen" за софтвер
Иако обећавају "бесплатно" коришћење програма, овакви алати најчешће садрже тројанце који омогућавају потпуну контролу над уређајем. Штета може да буде огромна, а последице дуготрајне.
5. Име особе + "password" или ".zip"
Овакве претраге често воде ка страницама на којима се продају или деле украдени подаци. Сам улазак на такве линкове може повезати корисника са криминалним мрежама.
Како да останете безбедни?
Стручњаци саветују да се софтвер преузима искључиво са званичних сајтова, а да се здравствени савети траже од релевантних и поузданих извора.
Свако истраживање интернета носи ризике, али се они могу свести на минимум уколико корисник буде обазрив и избегава сумњиве комбинације претрага.