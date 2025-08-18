clear sky
ЕВО ШТА МАЂАРИ ГУГЛАЈУ О СРБИЈИ Најчешће питање открива њихов специфичан утисак

18.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
mapa
Фото: ChatGTP/илустрација

Мапа са Reddita приказује јединствен увид у то која питања почињу са “зашто је…” по земљама, а подаци су прикупљени са мађарског Гугла. 

То значи да су хиљаде Мађара похрлиле да претражују управо тај појам, а Гугле им га аутоматски предложи.

Док су у вези неких европских земаља доминантни термини попут „богата“, „сиромашна“ или „скупа“, Србија се издваја својим питањем које открива специфичан интерес интернет корисника нашег северног суседа.

Наиме, када претражују нашу земљу, Мађари најчешће Гугл питају „Зашто је Србија толико про-Руска?“, бар према овој занимљивој мапи која се проширила друштвеним мрежама.

mapa
Фото: ChatGTP/илустрација

За комшије се најчешће поставља питање „Зашто је Хрватска/Црна Гора толико скупа?“, „Зашто је БиХ/Бугарска толико сиромашна?“, док су Румуни „назадни“.

Ова мапа нам помаже да сагледамо колективне перцепције и предрасуде – шта Мађари заиста сматрају кључним карактеристикама других европских народа. Autocomplete није савршени одраз стварности, али открива тему о којој се највише говори и шта нас највише занима када помислимо на сваку од ових земаља.

Магазин Занимљивости
Извор:
krstarica.com
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
