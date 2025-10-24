overcast clouds
БРНАБИЋ ПОТПИСАЛА Локални избори у Сечњу 30. новембра

24.10.2025. 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
secanj Balaban
Фото: Дневник/ Ж. Балабан

БЕОГРАД: Председница Народне скупштине Републике Србије Ана Брнабић потписала је данас Одлуку о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Сечањ за 30. новембар ове године.

"За разлику од избора за скупштине општина Мионица и Неготин, које сам расписала 1. октобра, у Сечњу треба да се одрже ванредни избори, с обзиром на то да је Влада Србије 16. октобра донела одлуку о рапуштању Скупштине општине Сечањ", рекла је Брнабић након потписивања одлуке, у обраћању новинарима у холу Скупштине Србије.

Навела је да је та одлука Владе ступила на снагу објављивањем у Службеном гласнику 17. октобра.

"Моја је обавеза, у складу са Закон о локалној самоуправи, да распишем изборе за нови сазив Скупштине општине Сечањ. Одлучила сам да изборе распишем за 30. новембар, када ће се одржати избори у општинама Мионица и Неготин", рекла је Брнабић.

Она је изразила наду и жељу да избори протекну у миру, да сви видимо фер утакмицу, такмичење планова и програма свих заинтересованих учесника.

Брнабићева је додала да верује да ће грађани општине Сечани изабрати најбоље кандидате да их представљају у будућем сазиву локалне скупштине,

"Свима желим добру, паметну и фер изборну утакмицу", рекла је Брнабић. 

Претходни локални избори у Сечњу одржани су 11. априла 2022. године.

