clear sky
32°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АКО ВАС ОВАЈ БРОЈ ПОЗОВЕ, ОНДА СТЕ МЕТА ХАКЕРА Гугл упозорава на фиктивне позиве из Калифорније

02.09.2025. 14:08 14:15
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Hakeri
Фото: pixabay.com

Последњих недеља шири се нови талас Gmail напада, и то преко телефонских позива. Хакери се представљају као Google подршка и позивају кориснике са броја +1 (650) 253-0000, који заиста јесте повезан са седиштем Google-а у Kалифорнији.

Ипак, ради се о лажираном броју, а позиви су заправо покушај да вас наведу да сами отворите врата нападачима. Може се десити да вас зову и преко WhatsApp-а, како би вам интернационални број деловао мање сумњиво.

Превара функционише тако што се нападач јави тврдећи да је приметио "сумњиве покушаје пријаве" на ваш Gmail налог. Потом тражи да ресетујете лозинку или да му дозволите "проверу безбедности". Оног тренутка када то урадите, хакер преузима контролу над вашим Gmail налогом и закључава вас напоље.

Google упозорава да никада неће позивати кориснике да ресетују лозинку телефоном. Ако примите овакав позив, најбоље је одмах да га прекинете и да сами уђете на налог путем званичне странице. Тамо у одељку Security можете проверити да ли је било сумњивих пријава и покренути сигурносни преглед.

Kodiranje
Фото: Pixabay.com

Kако се заштитити од Gmail напада

Стручњаци подсећају да су компромитоване лозинке и даље главни улаз за хакере. Најефикаснија заштита је да користите дугу и јединствену лозинку, чувану у password manager-у, као и да укључите двофакторску аутентификацију преко апликације, а не СМС-а. Још боља опција су passkeys, које Google већ подржава.

Важно је знати да ниједна мера не може потпуно да елиминише ризик, али комбинација јаких лозинки, аутентификатора и пасскеy заштите хакерима чини посао толико компликованим да им више није исплативо да покушају.

гугл хакери сајбер напади
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај