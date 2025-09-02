АКО ВАС ОВАЈ БРОЈ ПОЗОВЕ, ОНДА СТЕ МЕТА ХАКЕРА Гугл упозорава на фиктивне позиве из Калифорније
Последњих недеља шири се нови талас Gmail напада, и то преко телефонских позива. Хакери се представљају као Google подршка и позивају кориснике са броја +1 (650) 253-0000, који заиста јесте повезан са седиштем Google-а у Kалифорнији.
Ипак, ради се о лажираном броју, а позиви су заправо покушај да вас наведу да сами отворите врата нападачима. Може се десити да вас зову и преко WhatsApp-а, како би вам интернационални број деловао мање сумњиво.
Превара функционише тако што се нападач јави тврдећи да је приметио "сумњиве покушаје пријаве" на ваш Gmail налог. Потом тражи да ресетујете лозинку или да му дозволите "проверу безбедности". Оног тренутка када то урадите, хакер преузима контролу над вашим Gmail налогом и закључава вас напоље.
Google упозорава да никада неће позивати кориснике да ресетују лозинку телефоном. Ако примите овакав позив, најбоље је одмах да га прекинете и да сами уђете на налог путем званичне странице. Тамо у одељку Security можете проверити да ли је било сумњивих пријава и покренути сигурносни преглед.
Kако се заштитити од Gmail напада
Стручњаци подсећају да су компромитоване лозинке и даље главни улаз за хакере. Најефикаснија заштита је да користите дугу и јединствену лозинку, чувану у password manager-у, као и да укључите двофакторску аутентификацију преко апликације, а не СМС-а. Још боља опција су passkeys, које Google већ подржава.
Важно је знати да ниједна мера не може потпуно да елиминише ризик, али комбинација јаких лозинки, аутентификатора и пасскеy заштите хакерима чини посао толико компликованим да им више није исплативо да покушају.