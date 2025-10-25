НАЈДЕБЉА КОВЕРТА У ВОЈВОДИНИ У НОВОМ САДУ, ПРЕШЛА ХИЉАДУ ЕВРА Ево колика је била просечна плата у Војводини за август
Просечна бруто зарада за август износила је 146.026 динара, а просечна нето плата, дакле зарада без пореза и доприноса, 105.590 динара, што је око 900 евра, објавио је јуче Републички завод за статистику.
Медијална нето зарада за август износила је 83.535 динара (710 евра), што значи да је 50 одсто запослених примило зараду до овог износа. Раст бруто и нето зарада у периоду јануар-август 2025. године, у односу на исти период прошле године, износио је 10,8 одсто номинално, односно 6,1 одсто реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за август 2025. године номинално су веће за 9,3 одсто, а реално за 4,4 одсто.
У Војводини просечна августовска плата је била 99.917 динара или око 850 евра и у поређењу с јулом била је нижа за 2,9 посто, али је у односу на почетак ове године већа за 10,6 посто.
На топ листи десет војвођанских градова с највећом платом први је и даље Нови Сад с 121.886 динара или око 1.040 евра. Месец дана раније, просечна плата је била три посто већа, али је почетком године 9,1 посто у ковертама било мање пара.
На другом месту је Панчево, где је просек 105.447 динара или нешто мало мање од 900 евра, а треће место држи Инђија с просеком од 101.561 динар то јест око 865 евра.
У осталим градовима плате нису прелазиле 100.00 динара. Тако су на четвртом месту Сремски Карловци с 99.428 динара или око 845 евра, а пета је Стара Пазова са зарадама од 99. 321 динара, што је мало више од 840 евра, па следи Вршац на шестом месту, где су радници просечно кући однели 98.586 динара, то јест мало мање од 840 евра.
Седми је Зрењанин с платама од 96.056 динара или око 820 евра, а следе Суботица с 93.564 динара, то јест нешто мало мање од 800 евра, Темерин је девети јер су плате били 91.001 динар, што је око 775 евра, а листу десет војвођанских градова с највећим зарадама затвара Кикинда с 90.056 динара или нешто више од 765 евра.
Гледано по областима, у Војводини прва је Јужнобачка, где је просечна плата била 110.371 динар,а следи југ Баната с 98.451 динар, док треће место држи Срем с зарадама од 95.730 динара.
У средњем Банату плате су биле у просеку 93.166 динара, а на северу Бачке 92.098 динара. Севернобанатска област држи претпоследње мест с 87.339 динара а најниже зараде су на западу Бачке и износе 87.005 динара.
Д. Млађеновић