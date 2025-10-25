broken clouds
13°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЛАВЉЕНИЧКИ ПОКЛОН ПУТНИЦИМА Ер Србија данас и сутра даје 26 ОДСТО ПОПУСТА НА КАРТЕ ка више од 50 дестинација

25.10.2025. 11:06 11:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Ер Србија промо

Ер Србија обележава 12. рођендан и тим поводом путницима поклања 26 одсто попуста на авионске карте ка више од 50 дестинација широм света, саопштила је данас та компанија.

Попуст важи само током овог викенда, 25. и 26. октобра, уз промо-код HBDAY12JU, а карте се могу купити путем сајта airserbia.com, мобилне апликације, контакт центра и пословнице у ТЦ Галерија.

Акција обухвата летове ка градовима попут Париза, Рима, Истанбула, Барселоне, Лондона, Атине, Малаге, Миконоса и многих других, а период реализације путовања који је обухваћен овом акцијом траје до 31. августа следеће године.

Ер Србија рођендан попуст
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај