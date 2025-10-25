СЛАВЉЕНИЧКИ ПОКЛОН ПУТНИЦИМА Ер Србија данас и сутра даје 26 ОДСТО ПОПУСТА НА КАРТЕ ка више од 50 дестинација
25.10.2025. 11:06 11:13
Ер Србија обележава 12. рођендан и тим поводом путницима поклања 26 одсто попуста на авионске карте ка више од 50 дестинација широм света, саопштила је данас та компанија.
Попуст важи само током овог викенда, 25. и 26. октобра, уз промо-код HBDAY12JU, а карте се могу купити путем сајта airserbia.com, мобилне апликације, контакт центра и пословнице у ТЦ Галерија.
Акција обухвата летове ка градовима попут Париза, Рима, Истанбула, Барселоне, Лондона, Атине, Малаге, Миконоса и многих других, а период реализације путовања који је обухваћен овом акцијом траје до 31. августа следеће године.