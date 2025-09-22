clear sky
30°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕКА НАС ДОСТА ПОСЛА, АЛИ САМ ОПТИМИСТА: Селектор рукометашица Србије Прадес Понс након дуела с Пољском

22.09.2025. 12:58 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Рукометни савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Рукометни савез Србије

Рукометашице Србије одиграле су две пријатељске утакмице против Пољске и забележиле половичан учинак.

Рукометашице Пољске су у првом мечу на свом терену победиле Србију резултатом 30:26. Србија је у другом дуелу забележила тријумф од 28:25.

Чека нас доста посла, али ја сам заиста велики оптимистаНе могу да будем у потпуности задовољан, али као што сам и рекао пре пута, циљ је био да пробамо све играчице које су биле на клупи. Желео сам доста да ротирам и шансу дам свима, како бих имао јаснију слику на кога могу да рачунам – изјавио је селектор Србије Хосе Игнасио Прадес Понс.

Он је истакао да је задовољан првим полувременом на првој утакмици, која је припала селекцији Пољске резултатом 30:26.

– Било је заиста сјајно, готово савршено. У наставку смо имали мали пад, доста грешака, чини ми се једанаест, тако да смо друго полувреме изгубили додао је селектор Србије.

Прадес Понс је навео да је било падова у другој утакмици са Пољском, који је завршен победом Србије 28:25.

Било је сегмената који су били одлични, али и оних на којима морамо да радимо у будућности навео је Прадес Понс.

рукометашице србије
Извор:
Рукометни савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај