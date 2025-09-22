ЧЕКА НАС ДОСТА ПОСЛА, АЛИ САМ ОПТИМИСТА: Селектор рукометашица Србије Прадес Понс након дуела с Пољском
Рукометашице Србије одиграле су две пријатељске утакмице против Пољске и забележиле половичан учинак.
Рукометашице Пољске су у првом мечу на свом терену победиле Србију резултатом 30:26. Србија је у другом дуелу забележила тријумф од 28:25.
– Чека нас доста посла, али ја сам заиста велики оптимиста. Не могу да будем у потпуности задовољан, али као што сам и рекао пре пута, циљ је био да пробамо све играчице које су биле на клупи. Желео сам доста да ротирам и шансу дам свима, како бих имао јаснију слику на кога могу да рачунам – изјавио је селектор Србије Хосе Игнасио Прадес Понс.
Он је истакао да је задовољан првим полувременом на првој утакмици, која је припала селекцији Пољске резултатом 30:26.
– Било је заиста сјајно, готово савршено. У наставку смо имали мали пад, доста грешака, чини ми се једанаест, тако да смо друго полувреме изгубили – додао је селектор Србије.
Прадес Понс је навео да је било падова у другој утакмици са Пољском, који је завршен победом Србије 28:25.
– Било је сегмената који су били одлични, али и оних на којима морамо да радимо у будућности – навео је Прадес Понс.