(ВИДЕО) НОВИ САД ТО РАДИ ОВАКО Најстарији суграђани испраћени на рехабилитациони опоравак, годишње 400 ПЕНЗИОНЕРА борави у бањама, САМО У 2025. ИЗДВОЈЕНО 6,1 МИЛИОН ДИНАРА

22.09.2025. 09:22 09:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik/S.Šušnjević, Grad Novi Sad

У оквиру програма који финансира Град Нови Сад, 51 пензионер са најнижим примањима отпутовао је на шестодневни климатско-терапијски опоравак у Крупањ.

Програм се реализује на основу Протокола о сарадњи потписаног 2017. године, а Нови Сад је јединствен у Србији по томе што сваке године до 400 пензионера добија прилику за боравак у бањским лечилиштима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Током 2025. године, пензионери су већ боравили у бањама „Термал“ Врдник и Кањижа, а до краја године нове групе отпутоваће у Бању Јунакoвић код Апатина. Испраћају у Крупањ присуствовали су чланица Градског већа за социјалну заштиту, здравство, бригу о породици и деци Соња Радаковић, председница Удружења пензионера Града Новог Сада Милена Жарковић и директор ПИО Фонда – Филијала Нови Сад, Борис Јевтић.

Фото: Dnevnik/S.Šušnjević

Соња Радаковић изјавила је да је подршка најстаријим суграђанима трајна обавеза града. 

- Град Нови Сад негује одговоран и доследан приступ када је реч о подршци пензионерима. Од 2017. године, до 400 најугроженијих пензионера годишње добија прилику за рехабилитацију, што ниједан други град у Србији не спроводи на овом нивоу. Само у 2025. години, за програм рехабилитационо-терапијске подршке издвојено је 6,1 милион динара, док је за програм „Дневни центар за стара лица“ обезбеђено укупно 1,1 милион динара, што укупно износи 7,2 милиона динара намењених Удружењу пензионера. Из буџета Града обезбеђена су средства и за једнократну новчану помоћ за више од 6.000 пензионера са најнижим примањима. Град ће наставити да улаже у људе који су темељ онога што данас имамо – поручила је Радаковић.

Фото: Dnevnik/S.Šušnjević

Председница удружења пензионера Милена Жарковић додала је да овај програм пензионерима значи и као облик друштвене подршке. 

- Рехабилитација је за наше чланове важна не само због здравственог опоравка, већ и као прилика за дружење и активан живот. Захвални смо Граду Новом Саду што доследно показује бригу и поштовање према пензионерима. – поручила је Жарковић.

пензионери пензионери опоравак пензионери у бањама
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
