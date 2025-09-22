КАСАЧКИ ДАН СА ПЕТ ТРКА НА БЕЧЕЈСКОМ ХИПОДРОМУ: Душан Блажин се опростио од стазе, Чарли ду Брид убедљиво победио
Једини касачки дан на бечејском хиподрому крај Радарске станице окупио је 37 грла из 27 места широм Србије, која су била распоређена у пет трка.
Иако су касачи упрегнути у сулкама и њихови возачи били у главним улогама, стиче се утисак да су овога пута два члана домаћина Коњичког клуба Потисје, Душан Блажин и постхумно Јанош Немет, били у центру пажње.
Први, јер се, после пола века активног седења у сулкама, опростио од стазе и активног такмичења, те му је председник КК Потисје Сава Војновић уручио захвалницу с надом да ће и даље бити активан у клубу, а други јер је клуб организовао трку у његову част, а син Јанош Немет млађи је, поред осталих награда најуспешнијима, даривао све учеснике ове трке литром домаће ракије.
Највише разлога за радост имао је возач Новица Ђорђевић, јер је победио у две најреномираније трке. Прво је возећи Чарлија ду Брида убедљиво победио у трци дана - „Трка града Бечеја“, оставивши ривале за неколико дужина, а онда је и у трци „Сећање на Јаноша Немета“ у сулкама с упрегнутим Дуч ДЛ први прошао кроз циљну равнину.
– Број посетилаца на најбољи начин потврђује да је један касачки дан у години мало за Бечеј, који има дугу традицију коњичког спорта, а клуб ће идуће године обележити осам деценија постојања. Помало се осећам уморно, па би после јубилеја и ја могао у ову врсту пензије. Иначе, задовољан сам како је све протекло, а и време нас је послужило. Имали смо такмичаре, сем војвођанских клубова, из Београда, Ниша, Крагујевца, Смедеревске Паланке, Чачка... – рапортира први човек КК Потисје Сава Војновић.
Пуно срце поноса, али и туге што напушта стазу, био је Душан Блажин.
– Леп су ми опроштај приредили и помало сам тужан због тога што престајем са активним такмичењем, али доста је било. Наравно, и даље ћу помагати клубу, јер ово је мој живот и коњички спорт, посебно касачки, још увек волим свом снагом – наглашава Душан Блажин.
Трка дана, чији је спонзор била општина Бечеј, имала је наградни фонд 100.000 динара, а остале четири трке су грла у пласману наградиле са укупно 80.000 у свакој трци.
Пласмани
Прва трка „Искра Хил“: 1. Кордон Блу (Борис Новић), 2. Хаљард (Марко Пантић), 3. Лион Вик (Дејан Голубовић) и 4. Патрик ДС (Јован Попин).
Друга трка „Ида Хил“: 1. Абсолут (Јован Попин), 2, Балдрик Прав (Атила Ласло), 3. Ким Кардашиан ЈМХ (Јосип Иловац) и 4. Мистериа К. К. (Карољ Копас).
Трећа трка – „Ина 2“: 1. Ацул (Александар Димитријевић), 2. Индиго Д. Б. (Жељко Вујановић), 3. Демон Кинг (Габор Витушка) и 4. Ернизас Хол (Мирко Опачић млађи).
Четврта трка „Трка града Бечеја“: 1. Чарли ду Брид (Новица Ђорђевић), 2. Самсунг (Новица Прерадовић), 3. Далас ден Грепи (Милан Тасић) и 4. Аки Бој (Мирко Опачић млађи).
Пета трка „Сећање на Јаноша Немета“: 1. Дуч ДЛ (Новца Ђорђевић), 2 Туто Бело (Милан Тасић), 3. Дарк Вуд (Миодраг Димитријевић) и 4. Морена Лобел (Лазар Балажевић).