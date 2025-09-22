clear sky
22.09.2025.
Нови Сад
КАСАЧКИ ДАН СА ПЕТ ТРКА НА БЕЧЕЈСКОМ ХИПОДРОМУ: Душан Блажин се опростио од стазе, Чарли ду Брид убедљиво победио

22.09.2025. 10:51 10:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
спорт
Фото: Чарли ду Брид убедљиво победио у трци дана Фото: В. Јанков

Једини касачки дан на бечејском хиподрому крај Радарске станице окупио је 37 грла из 27 места широм Србије, која су била распоређена у пет трка.

Иако су касачи упрегнути у сулкама и њихови возачи били у главним улогама, стиче се утисак да су овога пута два члана домаћина Коњичког клуба Потисје, Душан Блажин и постхумно Јанош Немет, били у центру пажње.

Први, јер се, после пола века активног седења у сулкама, опростио од стазе и активног такмичења, те му је председник КК Потисје Сава Војновић уручио захвалницу с надом да ће и даље бити активан у клубу, а други јер је клуб организовао трку у његову част, а син Јанош Немет млађи је, поред осталих награда најуспешнијима, даривао све учеснике ове трке литром домаће ракије.

Највише разлога за радост имао је возач Новица Ђорђевић, јер је победио у две најреномираније трке. Прво је возећи Чарлија ду Брида убедљиво победио у трци дана - „Трка града Бечеја“, оставивши ривале за неколико дужина, а онда је и у трци „Сећање на Јаноша Немета“ у сулкама с упрегнутим Дуч ДЛ први прошао кроз циљну равнину.

– Број посетилаца на најбољи начин потврђује да је један касачки дан у години мало за Бечеј, који има дугу традицију коњичког спорта, а клуб ће идуће године обележити осам деценија постојања. Помало се осећам уморно, па би после јубилеја и ја могао у ову врсту пензије. Иначе, задовољан сам како је све протекло, а и време нас је послужило. Имали смо такмичаре, сем војвођанских клубова, из Београда, Ниша, Крагујевца, Смедеревске Паланке, Чачка... – рапортира први човек КК Потисје Сава Војновић.

Пуно срце поноса, али и туге што напушта стазу, био је Душан Блажин.

– Леп су ми опроштај приредили и помало сам тужан због тога што престајем са активним такмичењем, али доста је било. Наравно, и даље ћу помагати клубу, јер ово је мој живот и коњички спорт, посебно касачки, још увек волим свом снагом – наглашава Душан Блажин.

Трка дана, чији је спонзор била општина Бечеј, имала је наградни фонд 100.000 динара, а остале четири трке су грла у пласману наградиле са укупно 80.000 у свакој трци.

Пласмани

Прва трка „Искра Хил“: 1. Кордон Блу (Борис Новић), 2. Хаљард (Марко Пантић), 3. Лион Вик (Дејан Голубовић) и 4. Патрик ДС (Јован Попин). 

Друга трка „Ида Хил“: 1. Абсолут (Јован Попин), 2, Балдрик Прав (Атила Ласло), 3. Ким Кардашиан ЈМХ (Јосип Иловац) и 4. Мистериа К. К. (Карољ Копас). 

Трећа трка – „Ина 2“: 1. Ацул (Александар Димитријевић), 2. Индиго Д. Б. (Жељко Вујановић), 3. Демон Кинг (Габор Витушка) и 4. Ернизас Хол (Мирко Опачић млађи). 

Четврта трка „Трка града Бечеја“: 1. Чарли ду Брид (Новица Ђорђевић), 2. Самсунг (Новица Прерадовић), 3. Далас ден Грепи (Милан Тасић) и 4. Аки Бој (Мирко Опачић млађи). 

Пета трка „Сећање на Јаноша Немета“: 1. Дуч ДЛ (Новца Ђорђевић), 2 Туто Бело (Милан Тасић), 3. Дарк Вуд (Миодраг Димитријевић) и 4. Морена Лобел (Лазар Балажевић).

