(ФОТО, ВИДЕО) НОВИ САД МЕЊА ЛИЦЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ Министарка Месаровић и градоначелник Мићин у обиласку радова 500 МЕТАРА КАНАЛА КОЈИ ЋЕ СПРЕЧИТИ ПОПЛАВЕ И ПРИВУЋИ ИНВЕСТИТОРЕ
Министрака приведе Адријана Месаровић и Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин данас су у индустријској зпони обишли радове на зацевљењу канала С 800 који служи за одвођење атмосферских вода.
„Радови на зацевњењу канала С 800 теку несметан. У то смо се данас уверили градоначелник Жарко Мићин и ја. У питању су радови који ће умногме решити проблем атмосферских вода у индустријској зони у Новом Саду, али и у деловима града као што су Детелинара и друга оближња насеља, истакла је министарка Месаровић.
Како је рекла, у питању је изградња колектора дужине неких 500 метара.
„Ово је важно јер ћемо унапредити послвни амбијент у овој зони и омогућити услове да се створе нове пословне површине у својини Града новог Сада“, рекла је министарка Месаровић.
Вредност радова са ПДВ је 313 милиона динара и све је финансирало Министарство привреде.
„Градоначелник Мићин и ја апелујемо на извођаче да испоштују рокове и да се ови радови што пре заврше како бисмо могли да привучемо нове инвеститоре и отворимо нова радна места. Овај пројекат је инициран на иницијативу доскорашњег председника владе Милоша Вучевића, како би смо наставили тренд отварања нових фабрика којих је у Новом Саду од како је на челу наше државе Александар Вучић отворено чак 14“, навела је Месаровић.
Градоначелник Мичин је рекао да је ово значајан инфраструктурни пројекат за Нови Сад.
„Он има значајну естетску и функционалну вредност. Кад имате овако отворен канал, онда се ту скупља вода и прети опасност од њеног изливања. Поред тога, потребно је и његово редовно одржавања. Засевљивањем овог канала нећемо морати такве ствари да радимо. Повећаће се капацитети атмосферске воде које ће овај канал моћи да прими“, рекао је Мићин.
Навео је и да ће овај канал моћи да прими и вишак атмосферских вода са Детелинаре.
„Дакле, овим послом стварамо нову површину коју град може да прода или изнајми потенцијалном инвеститору и то је, такође, веома значајно. Овим добијамо једну додатну вредност за Град Нови Сад. Хвала министарки на подршци за овај пројекат. Ово је одлична инвестиција и надам се да ће да буде завршена у задатим роковима“, навео је Мићин.