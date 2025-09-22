ЗБОГ ИСТОРИЈСКОГ ЗЛАТА НА СП: Боцвана прогласила државни празник
Боцвана је прогласила понедељак, 29. септембар, државним празником како би прославила историјско злато штафете 4x400 на Светском првенству у Токију.
Ово је прва, историјска титула Боцване у тој дисциплини и прва афричка држава која је успела да постане планетарни шампион у овој штафети.
Председник Боцване Дума Боко је истакао да је то историјска победа Африке. Прогласио је поменути датум државним празником, дан уочи обележавања Дана независности.
Штафета Боцване у саставу Ли Бекемпило Епи, Лециле Тебого, Бајапо Ндори и Бусанг Колен свргнула је Сједињене Америчке Државе са трона на ком су биле на претходних десет светских шампионата. Американци су се сада задовољили сребром, а још једна афричка држава дошла је до постоља – бронзу је освојила Јужна Африка.
Прошле године Боцвана је прославила историјски успех када је Лециле Тебого освојио прво олимпијско злато за ову земљу, победивши на 200 м у Паризу. Био је то и први пут да је неки афрички атлетичар тријумфовао у тој дисциплини на ОИ, а тада се више хиљада људи окупило на Националном стадиону у главном граду Боцване, Габорону, када се Тебого вратио у земљу како би га дочекали и прославили.