ИЗ ЈКП "ИНФОРМАТИКА" СТИЖУ ОПОМЕНЕ - РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАЊА 30. СЕПТЕМБАР Измиривањем рачуна избегавају се трошкови принудне наплате

22.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Јавно-комунално предузеће „Информатика” послало је опомене за неизмирене обавезе комунално-стамбене услуге од септембра 2024. до марта ове године, за физичка лица.

Када је реч о правним лицима и предузетницима – корисницима стамбеног и пословног простора, опоменом је обухваћен период од септембра 2022. до марта 2025. године. 

– Молимо све кориснике који имају неизмирена дуговања у наведеним периодима, по основу издатих рачуна обједињене наплате, да их измире најкасније до 30. септембра 2025. године, како би избегли додатне трошкове принудне наплате у поступку који ће спровести надлежни јавни извршитељ – апелују у ЈКП „Информатика”, те скрећу пажњу на могућност закључења Споразума о отплати дуга на рате. 

Информације у вези с условима споразума могуће је добити позивом контакт центра на број телефона 0800/222-021 или у просторијама предузећа на Булевару цара Лазара 3.

Нови Сад
