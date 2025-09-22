ИЗ ЈКП "ИНФОРМАТИКА" СТИЖУ ОПОМЕНЕ - РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАЊА 30. СЕПТЕМБАР Измиривањем рачуна избегавају се трошкови принудне наплате
Јавно-комунално предузеће „Информатика” послало је опомене за неизмирене обавезе комунално-стамбене услуге од септембра 2024. до марта ове године, за физичка лица.
Када је реч о правним лицима и предузетницима – корисницима стамбеног и пословног простора, опоменом је обухваћен период од септембра 2022. до марта 2025. године.
– Молимо све кориснике који имају неизмирена дуговања у наведеним периодима, по основу издатих рачуна обједињене наплате, да их измире најкасније до 30. септембра 2025. године, како би избегли додатне трошкове принудне наплате у поступку који ће спровести надлежни јавни извршитељ – апелују у ЈКП „Информатика”, те скрећу пажњу на могућност закључења Споразума о отплати дуга на рате.
Информације у вези с условима споразума могуће је добити позивом контакт центра на број телефона 0800/222-021 или у просторијама предузећа на Булевару цара Лазара 3.