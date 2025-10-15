ЈЕЗИВО НАСИЉЕ! ПРЕТУКЛИ ЧОВЕКА КОЈИ ЈЕ МОЛИО ЗА ХРАНУ! Све се одиграло на улици пред очима пролазника (ВИДЕО)
15.10.2025. 21:08 21:12
Два непозната мушкарца претукла су вечерас једну особу испред ресторана брзе хране у Устаничкој улици.
Како се види снимку који је објавила Инстаграм страница Мој_бео_град, два мушкарца крвнички шутирају мушкарца који беспомоћно лежи на асфалту.
Према речима сведока, жртва је наводно ушла у ресторан и замолила да му се купи нешто да једе, након чега су они нападачи кренули да се крвнички иживљавају на њему и да га туку.
Инцидент се догодио у Устаничкој улици, код окретнице трамваја, пред очима више људи.
