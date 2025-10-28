ВУЧИЋ ЗАПОЧЕО ЗВАНИЧНУ ПОСЕТУ УЗБЕКИСТАНУ
СПЕКТАКУЛАРАН ДОЧЕК НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА Александар Вучић на билбордима широм Ташкента
ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић стигао је данас у Ташкент, чиме је започео вишедневну званичну посету Републици Узбекистан, а њему у част, широм града су постављене поруке добродошлице.
За председника Вучића је на аеродрому приређен свечани дочек, где су га дочекали председник Владе Републике Узбекистан Абдула Арипов, заменик министра спољних послова Узбекистана Музафарбек Мадрахимов, градоначелник Ташкента Шавкат Умурзаков и амбасадор Узбекистана у Србији Ајбек Сакавдинов.
На аеродрому, али и широм града, постављени су билборди са ликом председника Вучића и поруком добродошлице, на узбекистанском и српском језику, на којима пише: "Ваша екселенцијо, Александре Вучићу, председниче Републике Србије, добро дошли у древни и вечни град Ташкент".
Касније током дана, председник Вучић састаће се са председником Узбекистана Шавкатом Мирзијојевом у државној резиденцији "Куксарој", на чији позив и борави у званичној посети овој земљи.
На састанку двојице лидера биће размотрене перспективе за даљи развој сарадње две земље.
Разговори ће се фокусирати на јачање партнерстава у кључним економским секторима, укључујући машинство, агроиндустријску област, фармацеутску индустрију, информационе технологије, дигитализацију и туризам, као и друге приоритетне области.
Посебна пажња биће посвећена питањима културне, хуманитарне и образовне сарадње, као и размени мишљења о актуелним међународним догађајима.
Након разговора очекује се потписивање више билатералних споразума, а одржаће се и састанак двеју делегација.
У делегацији са председником Вучићем су министар културе Никола Селаковић, министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић, министар без портфеља задужен за област међународне економске сарадње и област друштвеног положаја цркве у земљи и иностранству Ненад Поповић и директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић.
Председник Вучић данас ће положити венац на Споменик независности у парку "Нови Узбекистан".
Планом посете предвиђени су и одвојени сусрети Вучића са председавајућом парламента Танзилом Нарбајевом и другим високим званичницима Узбекистана, као и са представницима великих компанија заинтересованих за улагања у Србију.
У оквиру званичне посете која ће трајати до 31.октобра, председник Вучић учествоваће на 43. заседању Генералне конференције УНЕСЦО, која ће бити одржана у Самарканду.
Односи између Србије и Узбекистана су добри и пријатељски, без отворених питања, а две земље за сада имају потписан свега један билатерални споразум, и то Споразум о успостављању дипломатских односа.