ТУГА! БЕБА СЕ УГУШИЛА У ПОРОДИЛИШТУ У НИКШИЋУ Испливали најновији детаљи, огласили се неутешни родитељи! Угушила се од бљуцкања?
У породилишту у Никшићу преминула је беба стара три дана. Према речима родитеља, беба је умрла због гушења од бљуцкања након храњења. Због тога, Више државно тужилаштво у Подгорици је формирало предмет поводом смрти новорођенчета и предмет се налази у фази истраге.
- Предмет се налази у фази истраге, током које је дата наредба за обдукцију тела, а предузеће се и друге мере и радње за које се укаже потреба ради доношења одлуке – речено је "Побједи" из Вишег државног тужилаштва.
Беба је, према тврдњама родитеља, рођена здрава и оцењена је највишом оценом, а порођај је прошао лагано, без икаквих компликација. Породица је саопштила, како преноси РТВ НК, да обдукциони налаз "указује на могући немар запослених".
Директор Опште болнице Никшић др Зоран Мркић "Побједи" је казао да је дубоко потресен овим догађајем и да ће инсистирати да се утврди, уколико постоји, одговорност медицинских радника.
Др Мркић је казао да ће чим добију све повратне информације од обдуцента, сазвати конференцију за медије и да, уколико буде утврђена нечија одговорност, они од тога неће бежати.
О смрти новорођенчета ОБ Никшић је обавестила све надлежне институције –Министарство здравља, полицију и тужилаштво.
Осим што је обавестио полицију и тужилаштво, др Мркић је, како је казао "Побједи", наредио спровођење и интерних контрола које ће утврдити околности под којима је наступила смрт бебе старе три дана. То укључује испитивање свих запослених који су у том тренутку пружали здравствене услуге у породилишту.
- У суботу, дана 25. 10, новорођенчету је констатована жутица. Поведена је од мајке око 18.30 часова тога дана у собу за фотосинтезу, у којој је требало да остане 24 сата и више се није вратила - казали су родитељи бебе том порталу.
Наводе да је по прелиминарном налазу обдукције смрт наступила око 21.10 сати истог дана, а да је као узрок смрти бебе наведено гушење храном приликом бљуцкања.
- Беба је остављена сама, нико није био ту од особља болнице да јој помогне, да је окрене, потапше, што год - казали су родитељи.
Према незваничним информацијама "Побједе", информације које су родитељи добили су - тачне.
С друге стране, др Мркић је "Побједи" појаснио да чекају званично обдукциони налаз, те да пре тога не може коментарисати овај случај.
Министарства здравља се огласило
Из Министарства здравља, којим руководи др Војислав Шимун, огласили су се поводом овог трагичног догађаја и изразили дубоко жаљење. Министарство здравља уверава јавност да ће објективно и транспарентно испитати све чињенице и утврдити евентуалну одговорност свих судионика у овом случају.
- Директор ОБ Никшић др Зоран Мркић информисао је Министарство здравља о самом догађају, као и да је одмах предузео све законом прописане мере и спровео интерне процедуре у циљу испитивања свих аспеката овог трагичног догађаја – речено је Побједи из Министарства.
Казали су да се чека налаз обдукције тела, након чега ће се тачно знати узрок смрти новорођенчета, о чему ће јавност бити благовремено информисана.