СРУШИО СЕ ПЛАФОН НА ЗАГРЕБАЧКОЈ ПИЈАЦИ! Затворена за све, биће ЗАПЕЧАЋЕНА док се не уради санација! Ево да ли има повређених
28.10.2025. 09:48 09:53
Део плафона срушио се у хали пијаце Долац у Загребу.
Први извештаји указују нема повређених у инциденту.
Испред улаза у пијацу налази се група знатижељних купаца, али на вратима је истакнут знак упозорења, док радници објашњавају како је хала данас затворена.
Према незваничним информацијама Јутарњег листа, до урушавања је дошло јутрос у левом делу хале, а улаз је онемогућен док се не обави санација.
Радници поручују да би штета требала бити санирана до сутра.
Загребачки лист додаје да део пијаце где се продају млечни производи и даље нормално ради.