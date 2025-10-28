ХАПШЕЊЕ У БОРУ ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Буџет града оштећен за више од 16,6 милиона динара МЕЂУ УХАПШЕНИМА И БИВШИ ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
БОР: Три особе ухапшене су у Бору у наставку борбе против корупције.
Наиме, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су осумњичене да су злоупотребама у поступку јавне набавке оштетили буџет Града Бора за више од 16,6 милиона динара.
Ухапшени су:
Н. М. (1992) из Бора, бивши помоћник градоначелника Града Бора,
М. Б. (1994) из Мајданпека, власник привредног друштва „Eastern Office“,
Д. М. (1993) из Ниша, бивши директор привредног друштва „Ресор“ из Гаџиног Хана.
Како се сумња, у периоду од 26. децембра 2023. до 7. јуна 2024. године, М. Б. и Д. М. су, према упутству Н. М., који је тада као помоћник градоначелника био задужен за јавну набавку контејнера за отпад, доставили увећане цене контејнера Градској управи Бор, представљајући их као тржишне. На основу тога, Н. М. је расписао јавну набавку у износу од 40 милиона динара, у којој је фирма М. Б. „Eastern Office“, са понудом од 39.978.600 динара, изабрана као једини понуђач.
Сумња се да су исплаћеном разликом између реалне тржишне цене и увећане цене јавне набавке осумњичени прибавили противправну имовинску корист предузећу, чиме је буџет Градске управе Бор оштећен за 16.629.799 динара.
Н. М., М. Б. и Д. М. одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву за кривично дело злоупотреба службеног положаја, бити приведени надлежном тужилаштву.
Министарство унутрашњих послова наставља даљи рад на сузбијању корупције у Србији.