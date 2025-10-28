МЛАДИ ОСТАЈУ У РОДИТЕЉСКОМ ДОМУ ДО 32. ГОДИНЕ Проблем није у финансијама, саветница за родитеље открива зашто Срби пробијају европски просек за осамостављивање
У Београду живи више од 145.000 младих људи старости од 20 до 34 године. Више од половине њих, преко 60 одсто, живи и даље са родитељима.
Европски просек за осамостаљивање је 26 година, а у Србији млади живе са родитељима до скоро 32 године. Сваки трећи млади човек у Београду који има од 30 до 34 године живи са родитељима, односно више од 100.000 њих.
Педагог и саветник за родитеље Биљана Грбовић гостујићи на РТС-у, доводи у питање зрелост младих и начин на који одрастају, иако признаје да знају шта желе. Критична је и према ситуацији на Западу, иако се тамо млади осамостаљују раније. Не сматра да је у Србији проблем менталитет, већ стихијско родитељство и живљење по неком узору који уопште нисмо промислили.
- Ми примећујемо да они знају шта хоће, то се слажем, али ово да су зрели, то бих ипак ставила под упитник. Због чега? Мислим да је то последица начина на који деца данас одрастају, а и начина на који ми данас видимо младост. Ми о младости размишљамо углавном као периоду неког великог провода и задовољстава, о детињству као периоду среће и безбрижности, а заправо оба периода служе и основним циљем је да буду припрема за будући живот - објашњава педагог.
Према њеној оцени, главни узрок се заправо не крије толико у финансијама, мада се то најчешће наводи, већ је суштина у бежању од одговорности, самосталности, преузимању обавеза.
- Данас деца одрастају заштићена, јако им је угодно, нису спремни да раде. Када се спомиње финансијски разлог, ја предлажем да увек младим људима заправо вратимо лопту, уручимо одговорност и питамо због чега, хајде размисли, шта је то што ти треба да научиш, ко треба да постанеш, да будеш у стању да више зарадиш - истакла је саветница за родитеље.
Што се тиче времена када млади најчешће одлучују да се осамостале, Грбовић наводи да је другачије у сеоским и градским срединама.
- Из руралних средина одлазимо због школовања или посла, али из градских средина данас млади немају потребу за тим, а формирање сопствене породице се значајно одлаже. И ту у ствари настаје кључни проблем, а то је у директној вези с овим да ми морамо јако много и фантастично да се проводимо ту од двадесете до тридесетих, да лудујемо и онда се то просто се не уклапа са зрелошћу и преузимањем одговорности. И ја мислим да је ту центар - наглашава педагог.
Грешка је што је код родитеља тако удобно и ушушкано, а не треба да буде, истиче Грбовић, али напомиње да дете треба да буде заштићено.
- Али како дете одраста и како му способности и компетенције расту, тако оно треба да преузима све више активне улоге и не само у кућним обавезама, него генерално да преузима све своје обавезе и да их обавља самостално - каже пегагог.
Проблем је, истиче саговорница, што родитељи не осамостаљују децу и и младе.
- И онда ми имамо младе људе од 20 до 30 година који живе код родитеља као деца. А они заправо могу, иако им финансије не дозвољавају или нека ситуација, да живе зрело, иако су код родитеља. Али је проблем што ми њих тако ушушкавамо, штитимо, угађамо и они просто живе у хотелу са пет звездица, иако имају 30 година. И зато им се не одлази - истиче Грбовић.