(ФОТО) ЈАМАЈЦИ ПРЕТИ НАЈНАСИЛНИЈА ОЛУЈА ИКАДА Три особе погинуле током припрема МЕЛИСА ЋЕ ПОГОДИТИ 1,5 МИЛИОНА ЉУДИ
КИНГСТОН: Три особе погинуле су на Јамајци док су се припремале за предстојећу олују, рекао је министар здравља те земље Крис Тафтон.
Како је навео, сва три случаја повезана су са сечом дрвећа, пренео је данас ББЦ.
Једна особа погинула је услед струјног удара током сечења дрвећа, а у другом случају, здравствени радник је погинуо када је дрво пало на њега.
Тај мушкарац је хеликоптером пребачен у болницу, али је подлегао повредама, објавио је лист Јамајка Обсервер.
Министар је додао и да је 15 људи повређено приликом пада са кровова и дрвећа.
"Позивамо јавност да буде изузетно опрезна. Активности попут пењања по крововима, осигуравања врећа са песком или сече дрвећа могу деловати изводљиво, али чак и мање грешке током ураганских услова могу довести до озбиљних повреда или смрти", саопштило је Министарство здравља Јамајке.
У међувремену, Црвени крст је објавио процену да би 1,5 милиона људи могло бити погођено ураганом Мелиса, за који се очекује да ће бити најнасилнија олуја икада забележена на Јамајци, пренела је француска телевизија БФМ.
"Ипак, ова бројка је значајно потцењена, јер ће утицај на становништво укључивати поремећаје у основним услугама, поремећаје на тржиштима и, наравно, блокаде путева. То значи да би целокупно становништво могло бити погођено на овај или онај начин", рекао је Несефор Мгенди, шеф делегације у Међународној федерацији Црвеног крста.