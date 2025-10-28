clear sky
Пожар прогутао породичну кућу! ТРАГЕДИЈА У ГРОЦКОЈ Жена пронађена мртва упркос брзој интервенцији ватрогасаца

28.10.2025. 19:36 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Вечерас је у Гроцкој избио пожар у породичној кући који је потпуно захватио објекат.

Старија жена, која се сумња да је била унутра, пронађена је мртва упркос брзој интервенцији ватрогасаца

Вечерас је у Гроцкој избио пожар који је потпуно захватио породичну кућу.

Сумња се да је у тренутку избијања ватре унутра била старија жена. Упркос брзој интервенцији ватрогасаца, она је пронађена мртва у кревету.

ВИДЕО пожара можете погледати ОВДЕ

пожар на кући пожар погинула жена гроцка
