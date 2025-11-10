moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић задржала 68. место на, Арина Сабаленка и даље прва

10.11.2025. 11:07 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
danilovic
Фото: Yotube Printscreen/US Open Tennis Championships

Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић задржала је 68. место на најновијој ВТА листи са 957 бодова.

Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић је напредовала за једну позицију и од данас се налази на 145. месту на листи најбољих играчица света са 517 поена.

Нина Стојановић је задржала 188. позицију на ВТА листи са 383 бода, док је Теодора Костовић и даље 190. тенисерка света са 382 поена.

Белорускиња Арина Сабаленка је прва тенисерка света са 10.870 бодова. Белорускиња завршава сезону на првом месту на листи најбољих тенисерки света. 

Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место са 8.395 поена, а потом следе Американке Коко Гоф и Аманда Анисимова. Гоф је сакупила 6.763 бодова, а Анисимова 6.287. 

Тенисерка из Казахстанка Елена Рибакина напредовала је на пето место, пошто је пре два дана освојила титулу на завршном ВТА турниру сезоне у Ријаду, док је Американка Џесика Пегула пала на шесту позицију.

У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Американка Медисон Киз, Италијанка Јасмин Паолини и Рускиње Мира Андрејева и Екатерина Александрова.

ВТА листа олга даниловић Олга Даниловић ВТА
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић напредовала до 68. места, Сабаленка и даље прва
danilovic

ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић напредовала до 68. места, Сабаленка и даље прва

03.11.2025. 10:19 10:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај