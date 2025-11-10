ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић задржала 68. место на, Арина Сабаленка и даље прва
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић задржала је 68. место на најновијој ВТА листи са 957 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић је напредовала за једну позицију и од данас се налази на 145. месту на листи најбољих играчица света са 517 поена.
Нина Стојановић је задржала 188. позицију на ВТА листи са 383 бода, док је Теодора Костовић и даље 190. тенисерка света са 382 поена.
Белорускиња Арина Сабаленка је прва тенисерка света са 10.870 бодова. Белорускиња завршава сезону на првом месту на листи најбољих тенисерки света.
Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место са 8.395 поена, а потом следе Американке Коко Гоф и Аманда Анисимова. Гоф је сакупила 6.763 бодова, а Анисимова 6.287.
Тенисерка из Казахстанка Елена Рибакина напредовала је на пето место, пошто је пре два дана освојила титулу на завршном ВТА турниру сезоне у Ријаду, док је Американка Џесика Пегула пала на шесту позицију.
У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Американка Медисон Киз, Италијанка Јасмин Паолини и Рускиње Мира Андрејева и Екатерина Александрова.