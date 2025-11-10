ОРЛОВИ ПОД ПРИТИСКОМ Све очи упрте у Пауновића
Вељко Пауновић ће одржати прву конференцију за новинаре након доласка на позицију селектора репрезентације Србије.
Пауновић је стигао на клупу Орлова на радост многих љубитеља фудбала у Србији, али ситуација у којој је преузео сениорску репрезентацију је далеко од доброг.
Човек који је 2015. године донео велику радост Србији када је као селектор репрезентације узраста до 20 година освојио Светско првенство на Новом Зеланду је на клупи сениорске селекције наследио Драгана Стојковића Пиксија који је поднео оставку након пораза од Албаније у Лесковцу.
Орлови се овог понедељка окупљају за последње две утакмице у квалификацијама за Светско првенство. Србија ће играти против Енглеске у Лондону (13. новембар) и Летоније у Лесковцу (16. новембра).
Почетак обраћања Вељка Пауновића из Спортског центра ФСС у Старој Пазови је заказан за 11 часова.
Тежак задатак
Србија у овом тренутку са 10 бодова заузима треће место у групи, пошто има бод мање од Албаније, а осам мање од Енглеске. У борби за друго место које води у бараж много тога ће зависити од других резултата, односно од учинка Албаније која ће играти прво против Андоре у гостима, па онда против Енглеске као домаћин.
Дакле, Србију чека тежак задатак, али добар резултат у Лондону, а то би било све осим пораза, могао би да буде злата вредан. Али, наравно, у случају победе Албаније против Андоре, ни евентуални тријумф Орлова на Вемблију можда не би био довољан.
Први списак
Вељко Пауновић је за утакмице против Енглеске и Летоније одабрао следеће фудбалере:
Голмани: Предраг Рајковић, Ђорђе Петровић, Вељко Илић.
Одбрана: Никола Миленковић, Страхиња Павловић, Милош Вељковић, Вељко Милосављевић, Огњен Мимовић, Страхиња Ераковић, Михаило Ристић, Алекса Терзић.
Везни ред: Саша Лукић, Иван Илић, Марко Грујић, Немања Гудељ, Александар Станковић, Вања Драгојевић, Андрија Живковић, Лазар Ранђеловић, Филип Kостић, Лука Илић, Лазар Самарџић.
Напад: Душан Влаховић, Лука Јовић, Петар Ратков, Александар Kатаи, Немања Радоњић.