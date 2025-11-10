moderate rain
ОДЛАЗАК ВЕЛИКЕ ЛЕГЕНДЕ: НБА кошаркаш и тренер Лени Вилкинс преминуо у 88. години

10.11.2025. 11:03 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
vilkins
Фото: Tanjug (AP Photo/Lindsey Wasson, File)

Лени Вилкинс, легендарни НБА играч и тренер, преминуо је у 88. години живота, саопштила је његова породица.

Вилкинс, једна од највећих личности у историји кошарке, уврштен је у Кућу славних и као играч и тренер, а током каријере је био деветоструки Ол-стар играч и први тренер у НБА који је остварио више од 1.000 победа, преносе амерички медији.

Он је трећи на вечној листи тренера са 1.332 победе у НБА са Сијетолом Портландом, Кливлендом, Атлантом, Торонтом и Њујорком, а повукао се 2005. године.

Са екипом Сијетл суперсоникса освојио је НБА титулу 1979. године, а као селектор водио је репрезентацију САД до злата на Олимпијским играма у Атланти 1996. године.

нба преминуо
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
