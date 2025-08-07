ДУШАН ТАДИЋ ПРЕД ПОТПИСОМ ЗА НОВИ КЛУБ: Српски фудбалер у Уједињеним Арапским Емиратима
Српски фудбалер Душан Тадић налази се пред потписом за за Ал Вахду.
Како Меридиан спорт сазнаје, Тадић је близу потписа за Ал Вахду, клуб из Уједињених Арапских Емирата. Овим транфсером Тадић ће бити највеће појачање Ал Вахде, а циљ је да се нападне титула.
Уколико не дође до заокрета – бивши капитен репрезентације Србије ће потписати уговор на годину плус годину.
Сага око Тадића и Звезде је трајала више од месец дана, али са несрећним крајем за актуелног шампиона Србије.
Легендарни српски фудбалер је након сјајне сезоне у дресу Фенербахчеа изабрао одлазак на Блиски исток, где га чека Саша Ивковић, бивши првотимац Партизана.
Нема сумње да ће Тадић бити највеће појачање Ал Вахде која доласком Србина – напада титулу.