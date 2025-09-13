ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ Коковић: Трудићемо се да наметнемо наш стил игре
После седам одиграних кола фудбалери Железничара из Панчевци су освојили 12 бодова и налазе се на четвртом месту суперлигашке табеле.
Двонедељна пауза због репрезентације Србије искоришћена је на најбољи начин пред дуел са шампионом Црвеном звездом на стадиону Рајко Митић. Тренер Радомир Коковић у пријатељском мечу са Партизаном прилику је пружио играчима који су имали мању минутажу у дасадашњем делу сезоне и може бити задовољан игром својих изабраника.
Тренер Коковић изнео је очекивања пред меч осмог кола у којем ће његов тим гостовати Црвеној звезди у недељу од 17 часова.
– Прво бих желео да искористим прилику да честитам Црвеној звезди на уласку у Лигу Европе. Мислим да је то један јако добар успех за наш фудбал и надам се да ће успети да нас достојно репрезентују у Европи, као што су то чинили у последњих неколико година. Можда ће неко да интерпретира неулазак у Лигу шампиона као неуспех. Ја се не слажем са тим. Мислим да је Црвена звезда урадила сјајан посао, пре свега колега Милојевић, који је одрадио сјајан посао као што то ради у последњих неколико сезона, где је показао озбиљан континуитет и доказао да јако добро носи ту улогу. Функција тренера Црвене звезде је, по мом мишљењу, најтежи посао једног тренера у Србији, у српском спорту уопште, како на клупском, тако и на репрезентативном нивоу. То није ни мало лако. Ја немам кратко памћење као један део јавности. То је екипа која је у стању да код куће демолира немачког представника у Лиги шампиона прошле године, тако да ми имамо озбиљан респект према Црвеној звезди и схватамо их на најозбиљнији могући начин. – рекао је Коковић.
Нема дилему како његов тим треба да игра против актуелног шампиона Србије.
– Што се нас тиче, ми ћемо покушати да наметнемо наш стил и да негде наметнемо наш идентитет, наравно у мери у којој то противник дозволи. Противник је изузетно квалитетан, чак екстремно квалитетан за услове фудбала у Србији. Неће нам бити ни мало лако, али надам се да ћемо успети у одређеним деловима утакмице да изгледамо онако како ја желим. Мислим да је позитивно то што Црвена звезда слави рођендан свог стадиона баш на дан када игра са нама, очекујем да стадион буде пристојно испуњен и то је позитивно за нас, у смислу да много играча у нашем ростеру није имало прилике да игра, прво против тако квалитетног противника, а друго пред толиким бројем људи и у таквој атмосфери. Тако да смо сви узбуђени и радујемо се том изазову.
Утакмица долази после репрезентативне паузе.
– Ми смо паузу искористили пре свега да се рекуперамо. Имали смо озбиљно захтеван период иза нас и мислим да смо у томе успели. Организовали смо једну пријатељску утакмицу где смо пробали да нашу игру додатно унапредимо и да дамо шансу неким играчима који су имали мању минутажу, како би они подигли форму и како бих на њих могао да рачунам озбиљније у наставку сезоне.
Дуели са Звездом доносе велике изазове.
– Као што сам рекао, играмо са екстремно квалитетним противником и највећи изазов за нас ће бити да пробамо да успоставимо наш идентитет, да изгледамо као ми у одређеним деловима утакмице. Колико ће то бити изводљиво, остаје да се види, али још једном понављам, мени је јако битно да останемо доследни себи, да будемо храбри и да покушамо да се наметнемо у свим фазама игре, опет у мери у којој то противник дозволи.
Најавио је тренер Коковић промене у тиму.
– Биће промена. Једноставно, квалитет противника налаже да се мало адаптирамо тактички на оно што они раде и да покушамо да кроз неке тактичке варијанте неутрализујемо њихове квалитете у односу на нас. Али то нас не амнестира од тога да морамо да останемо, још једном, доследни себи, својој идеји и својим принципима, и покушаћемо да их спроведемо у највећој могућој мери. – закључио је Коковић.
Б. Стојковски