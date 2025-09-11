ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ФК ЖЕЛЕЗНИЧАРА НА „МАРАКАНИ“ ФУДБАЛЕР МАРКО КОНАТАР КАТЕГОРИЧАН: Нема теже, ни лепше утакмице од Звезде
После двонедељне паузе, фудбалери Железничара из Панчева, предвођени тренером Радомиром Коковићем, вредно се припремају за велико гостовање против Црвене звезде
У протеклих седам кола Панчевци су освојили 12 бодова и налазе се на четвртом месту табеле.
Током паузе, одиграли су пријатељски меч са Партизаном у Земунелу, где су приказали добру и ефикасну игру, али су на крају поражени резултатом 5:4.
У тиму суперлигаша из Панчева већ четврту сезону наступа Марко Конатар, који је прошао све млађе селекције Црвене звезде. Пред гостовање на стадиону „Рајко Митић“, Конатар је изјавио:
– Гостујемо тренутно сигурно најбољем и најскупљем тиму у Србији. Нема теже, али ни лепше утакмице за играње од ове која нам следи. Што се нас тиче, нећемо одступити од нашег стила игре који нас је красио у досадашњем делу сезоне.
На питање о додатној мотивацији, с обзиром на то да је део каријере провео у Звезди, Конатар је додао:
– Увек ми је посебно лепо да играм на „Маракани“, у клубу у којем сам поникао и дебитовао за први тим. Имам мотива и жеље да одиграм што боље и допринесем свом тиму да остваримо позитиван резултат. Звезда је велики фаворит и знамо да ће бити тешко, али имамо право да се надамо. Последње две утакмице сам одиграо на позицији која није карактеристична за мене, али мислим да сам испунио очекивања тренера Коковића.
Негативна серија на испиту
Фудбалери Железничара из Панчева против Црвене звезде у протекле две суперлигашке сезоне имају негативан биланс – четири пораза. Ипак, Панчевци ове сезоне пружају добре игре и могу се надати да ће прекинути ту серију и изненадити актуелног шампиона на његовом стадиону, те остати непоражени.
О атмосфери у екипи пред дуел са шампионом Србије, Конатар каже:
– Атмосфера је одлична, али нисмо у ситуацији да се задовољавамо урађеним до сада. Свака наредна утакмица је за нас мало финале и желимо више. Црвено-бели дефинитивно имају најквалитетнији тим и главни су фаворити за освајање титуле. Знамо чиме располажу, а после деведесет минута игре подвући ћемо црту и видети шта смо урадили против тима какав је Црвена звезда – закључио је Конатар.