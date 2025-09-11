ВАСИЛИЈЕ КОСТОВ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ НА РОЂЕНДАН "МАРАКАНЕ": Сигуран сам да ће звездаши направити сјајну атмосферу против Железничара
Сигуран сам да ће звездаши направити сјајну атмосферу на прослави рођендана Маракане, изјавио је млади фудбалер Црвене звезде Василије Костов уочи меча са Железничаром.
Фудбалери Црвене дочекаће у недељу од 17 часова екипу Железничара у осмом колу Суперлиге Србије. На овом мечу биће прослављен 62. рођендан Маракане.
"Мислим да је наш стадион јединствен, не само због изгледа, већ и због историје. Знамо сви колико значајних и легендарних утакмица је одиграно управо на Маракани. Желим пре свега да позовем навијаче да дођу у што већем броју на стадион, а верујем да ће амбијент бити прелеп као и увек када су славља на домаћем терену у питању", рекао је Костов, пренео је званични сајт Звезде.
Он је истакао да "црвено-беле" очекује веома тежак распоред мечева у наредном периоду.
"Прво да прославимо рођендан Маракане и изађемо као победници из меча са Железничаром, па нас онда очекује вечити дерби и меч у Лиги Европе. Биће нам потребна подршка, јер су пред нама тешке утакмице. Од како сам се прикључио првом тиму одмах сам схватио да сви морамо да пружимо максимум на сваком мечу и да је увек прва следећа утакмица најважнија, а тако сам васпитан и у Омладинској школи", додао је млади фудбалер Звезде.
Костов је навео да се радује предстојећим изазовима.
"Као и сви саиграчи једва чекам да Лига Европе почне. Већ на старту ћемо играти против изузетног противника и веома ми је драго што је прва утакмица на нашем стадиону, то је за нас изузетно битно. Верујем да ћемо имати сјајну подршку, која ће нам много значити не само против Селтика, већ и за два гостовања која следе у Португалу, како бисмо на прави начин започели такмичење", закључио је Костов.