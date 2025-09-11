overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАСИЛИЈЕ КОСТОВ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ НА РОЂЕНДАН "МАРАКАНЕ":  Сигуран сам да ће звездаши направити сјајну атмосферу против Железничара

11.09.2025. 14:45 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
костов
Фото: ФК Црвена звезда

Сигуран сам да ће звездаши направити сјајну атмосферу на прослави рођендана Маракане, изјавио је млади фудбалер Црвене звезде Василије Костов уочи меча са Железничаром.

Фудбалери Црвене дочекаће у недељу од 17 часова екипу Железничара у осмом колу Суперлиге Србије. На овом мечу биће прослављен 62. рођендан Маракане.

"Мислим да је наш стадион јединствен, не само због изгледа, већ и због историје. Знамо сви колико значајних и легендарних утакмица је одиграно управо на Маракани. Желим пре свега да позовем навијаче да дођу у што већем броју на стадион, а верујем да ће амбијент бити прелеп као и увек када су славља на домаћем терену у питању", рекао је Костов, пренео је званични сајт Звезде.

Он је истакао да "црвено-беле" очекује веома тежак распоред мечева у наредном периоду.

"Прво да прославимо рођендан Маракане и изађемо као победници из меча са Железничаром, па нас онда очекује вечити дерби и меч у Лиги Европе. Биће нам потребна подршка, јер су пред нама тешке утакмице. Од како сам се прикључио првом тиму одмах сам схватио да сви морамо да пружимо максимум на сваком мечу и да је увек прва следећа утакмица најважнија, а тако сам васпитан и у Омладинској школи", додао је млади фудбалер Звезде.

Костов је навео да се радује предстојећим изазовима.

"Као и сви саиграчи једва чекам да Лига Европе почне. Већ на старту ћемо играти против изузетног противника и веома ми је драго што је прва утакмица на нашем стадиону, то је за нас изузетно битно. Верујем да ћемо имати сјајну подршку, која ће нам много значити не само против Селтика, већ и за два гостовања која следе у Португалу, како бисмо на прави начин започели такмичење", закључио је Костов.

фк црвена звезда суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу маракана
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ФК ЖЕЛЕЗНИЧАРА НА „МАРАКАНИ“ ФУДБАЛЕР МАРКО КОНАТАР КАТЕГОРИЧАН: Нема теже, ни лепше утакмице од Звезде
фк железничар

ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ФК ЖЕЛЕЗНИЧАРА НА „МАРАКАНИ“ ФУДБАЛЕР МАРКО КОНАТАР КАТЕГОРИЧАН: Нема теже, ни лепше утакмице од Звезде

11.09.2025. 14:36 14:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАРКО МАРИН: Рођендан Маракане посебно инспирише нове играче,важно да га заједно прославимо
marin1

МАРКО МАРИН: Рођендан Маракане посебно инспирише нове играче,важно да га заједно прославимо

10.09.2025. 13:38 13:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај