МАРКО МАРИН: Рођендан Маракане посебно инспирише нове играче,важно да га заједно прославимо
Технички директор фудбалског клуба Црвена звезда Марко Марин изјавио је да прославе рођендана Маракане посебно инспиришу нове играче у екипи и позвао све навијаче да испуне трибине стадиона "Рајко Митић" на утакмици против Железничара.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће у недељу, 14. септембра од 17 часова екипу Железничара у осмом колу Суперлиге Србије. На овој утакмици биће прослављен 62. рођендан Маракане, а улаз ће бити бесплатан за све навијаче.
"Маракана је одувек била заштитни знак Црвене звезде, место на којем су се исписивале најлепше странице наше историје и где се осећа права снага 'црвено-беле' породице. Сваки рођендан који наш стадион прославља представља нови доказ његове величине и симболике коју има за све нас. Добро се сећам да сам у Звезду стигао баш пред прославу 55. рођендана Маракане. Дебитовао сам против Радника, постигао гол и уписао две асистенције. То је био тренутак када сам осетио колику енергију пружа наш стадион и колико подршка навијача може да инспирише играча да пружи максимум. Тада сам осетио да Маракана има посебну моћ", рекао је Марин, пренео је званични сајт Звезде.
Он је изјавио да очекује велику подршку навијача и на мечу против Железничара.
"Уверен сам да ће и овог пута бити настављена традиција и да ће играчи донети радост звездашима. Зато је важно да у недељу, 14. септембра од 17 часова сви будемо заједно, да испунимо стадион и на најбољи начин прославимо 62. рођендан наше куће", закључио је Марин.