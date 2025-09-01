clear sky
(ФОТО) СЕЛЕКТОР ЗОРАН МИРКОВИЋ ОКУПИО „ОРЛИЋЕ“ У НОВОМ САДУ ПРЕД ДУЕЛ С ФРАНЦУСКОМ: Радићемо напорно, желимо да одмеримо снаге са најбољима у Европи

01.09.2025. 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФСС
mirkovic
Фото: ФСС

Селектор Зоран Мирковић окупио је младу (У-21) репрезентацију Србије у Новом Саду, где ће са својим изабраницима боравити током наредних пет дана и припремати се за проверу са Француском у Лоријену (8. септембар, 21 час).

Из оправданих разлога, услед повреда, на окупљању У-21 репрезентације нису се појавили Александар Станковић и Михаило Ивановић, уместо којих је селектор Мирковић накнадно позвао Николу Крстића (ИМТ) и Лазара Стојановића (Чукарички).

Селектор Зоран Мирковић изнео је своје прве импресије по окупљању и план рада у Новом Саду. „Окупљамо се полако, овде ћемо бити до суботе ујутру, када путујемо у Лоријен и у понедељак играмо утакмицу против Француза. Радићемо квалитетно, биће дана када ћемо имати два тренинга дневно. Ово прво окупљање ћемо искористити, између осталог, да се што боље међусобно упознамо.”

mirkovic1
Фото: ФСС

О кадровским проблемима и изостанцима Влаховића, Максимовића, Ивановића и Станковића. „Има играча који су, нажалост, морали да откажу долазак услед повреда. Одраније је познато да неће бити у прилици да нам помогну Влаховић и Максимовић, док су на утакмицама за викенд повреде доживели Ивановић и Станковић, због чега смо морали да реагујемо накнадним позивима за Стојановића и Крстића, који су већ стигли. Мањих проблема са повредом има и Алексић, па ћемо видети након анализа у каквом је стању. Имамо и пар играча који су променили клубове овог лета – ту пре свега мислим на Милоша Луковића и Марка Лазетића. Обојица су играли утакмице за викенд, улазе у процес такмичења и вероватно ће бити спремни за наредно окупљање.

mirkovic2
Фото: ФСС

О Французима, утакмици у Лоријену, амбијенту.

„Французи су крем европског и светског фудбала у свим селекцијама. То је екипа пуна квалитета, брзине, физичке снаге. Мислим да је добар моменат да на овом почетку одмеримо снаге са најјачима и видимо где смо и колико можемо. Ради се о једној од најбољих репрезентација у свом узрасту. Верујем да ће амбијент за игру у симпатичном Лоријену бити пријатан и инспиративан за наше играче.”

У склопу припрема за Европско првенство 2027, на коме ће бити домаћини, „орлићи“ су већ одмерили снаге са селекцијама Турске, Босне и Херцеговине, Грузије, Бугарске и Грчке.

зоран мирковић орлићи припреме
Извор:
Дневник/ФСС
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
