"Држава ће учинити све што може у тако тешкој ситуацији"

„Тешка вест и велика трагедија“ ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦАМА НАСТРАДАЛИХ У НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

17.10.2025. 19:39 19:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
снс
Фото: Printscreen/Pink/Printscreen/Facebook/Branislav Nedimovic

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић упутио је саучешће породицама настрдалих у данашњој несрећи која се догодила на путу Сремска Митровица - Јарак када се преврнуо аутобус и истакао је да ће држава учинити све што може у тако тешкој ситуацији.

Саучешће породицама. Тешка вест. За сада је троје мртвих, доста је њих повређено, али се надам да ће се сви остали из повреда извући. Све време сам у контакту са нашим људима и на вези са лекарима и са Недимовићем. Велика трагедија, рекао је Вучић за ТВ Пинк.
 

Навео је да је реч о радничком аутобусу који је враћао људе са посла и да је то уобичајена смена из Руме ка Сремској Митровици.
 

Цела несрећа је невероватна. Не разумем зашто се мало брже ишло на том месту посебно што су возили више од 50 људи у том аутобусу. То је уобичајена смена из Руме ка Сремској Митровици, дакле из те фабрике, једне од фабрика коју смо отворили. Велика трагедија. Све што можемо да у тако тешкој ситуацији учинимо, учинићемо", рекао је Вучић.
 

Указао је да је то велика трагедија и за Руму, и за Сремску Митровицу и за целу земљу.
 

У превртању аутобуса који је превозио раднике фирме "Healthcare", на путу Сремска Митровица - Јарак, погинуле су три, а повређено око 80 особа, саопштено је из МУП-а.
 

Разлог превртања аутобуса за сада је непознат, а несрећа се догодила око 14.45 часова.
У болници у Сремској Митровици хоспитализовано је 35 особа.
 

Александар Вучић трагедија сремска митровица
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
