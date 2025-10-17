"Држава ће учинити све што може у тако тешкој ситуацији"
„Тешка вест и велика трагедија“ ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦАМА НАСТРАДАЛИХ У НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић упутио је саучешће породицама настрдалих у данашњој несрећи која се догодила на путу Сремска Митровица - Јарак када се преврнуо аутобус и истакао је да ће држава учинити све што може у тако тешкој ситуацији.
Саучешће породицама. Тешка вест. За сада је троје мртвих, доста је њих повређено, али се надам да ће се сви остали из повреда извући. Све време сам у контакту са нашим људима и на вези са лекарима и са Недимовићем. Велика трагедија, рекао је Вучић за ТВ Пинк.
Навео је да је реч о радничком аутобусу који је враћао људе са посла и да је то уобичајена смена из Руме ка Сремској Митровици.
Цела несрећа је невероватна. Не разумем зашто се мало брже ишло на том месту посебно што су возили више од 50 људи у том аутобусу. То је уобичајена смена из Руме ка Сремској Митровици, дакле из те фабрике, једне од фабрика коју смо отворили. Велика трагедија. Све што можемо да у тако тешкој ситуацији учинимо, учинићемо", рекао је Вучић.
Указао је да је то велика трагедија и за Руму, и за Сремску Митровицу и за целу земљу.
У превртању аутобуса који је превозио раднике фирме "Healthcare", на путу Сремска Митровица - Јарак, погинуле су три, а повређено око 80 особа, саопштено је из МУП-а.
Разлог превртања аутобуса за сада је непознат, а несрећа се догодила око 14.45 часова.
У болници у Сремској Митровици хоспитализовано је 35 особа.