ВУЧИЋ НАЈАВИО: "До краја следеће године у Србији вероватно руска вакцина против рака! ПРЕДСЕДНИК О СВИМ ВАЖНИМ ТЕМАМА

Председник је говорио о изазовима пред којима се налази Србија, шта грађани могу да очекују од своје државе, и о блокадерском систему лажи.

- Важно је да наставимо да радимо. Поносан сам на то што градимо. Биле су нам 3 године за стабилизацију, финансијски опоравак.

Вучић је рекао да оно што ће радити након свих мера које су преузете креће нешто ново. Најавио је да ће разговарати с фармацеутима око снижења цена лекова.

- Покушаћемо да разговарамо са фармацеутима о снижењу, смањењу лекова. Ако то не желе, увозићемо више генеричких лекова. Дакле исте супстанце, исти састојци само другачија фирма.

Разговори о развијању вакцине против рака

Председник је открио да је имао разговор Александром Кецмангом, шефа Гамалеја института у Москви и да они развијају вакцине против рака.

Наиме, како каже, Србија ће са Русима радити на вакцини против рака, коју они тренутно истражују.

- Објаснили су ми одређене ствари. Ми имамо велики проценат оболелих од рака. Ова вакцина се разликује јер помаже болесним људима. Ова вакцина помаже болесним људима, она није превентивна. Руси верују да би то могло да буде око 80% успешно. Када руси буду дозволили све, ми ћемо да се укључимо у све. Не можемо да се играмо са тим, али ћемо да припремимо потпуну инфраструктуру, лекаре и све.

Фото: printscreen/Pink TV

Рекао је да је у питању један озбиљан процес.

- Не можемо да производимо још, Руси нису донели све дозволе, не можемо да се играмо са тим. Припремићемо и лекаре, и одељења, и да ту будемо спремни да можемо да прихватимо то. Мања радијација која је коришћена крајем деведесетих - изотопи уђу у организам и полако стварају малигна обољења. Ја сам ово лаички објаснио како сам чуо. Оно што знам је да имамо већи број малигних обољења него људи у другим земљама. То је и на теренима где је било мањи број акција НАТО и посебно тамо где имамо већи ниво НАТО акција. Морамо да покушамо да лечимо људе.

- Улажем велике наде да ће та вакцина за годину и нешто, до краја следеће године бити доступна нашим грађанима. То не зависи од мене, али на нама је да све то обезбедимо и онда ћемо добити део супстанце од њих да можемо сами да производимо, као што се то радило у време корона вируса, а онда ћемо да се оспособимо да сами то радимо. Цена тог једног препарата је 100 хиљада евра. Мора да буде толико скупо, али је толико значајно да бисмо ми били спремни да издвојимо толики новац да лечимо хиљаде и хиљаде пацијената. Ако се покаже делотворно та цена ће ићи још горе. Пошто то људи не могу да издвоје да плаћају, видећемо како да држава ту помогне. Ја сам под утиском, за мене је здравље људи у Србији најважнија тема. Ја сам толико био срећан што ову врсту надања могу да поделим са људима.

Како је рекао, потписује се уговор за Смајли.

- Нема стајања, идемо да градимо, да радимо. До јуна следеће године најкасније завршавамо Краљево-Чачак. Не могу све да набројим шта ћемо да стигнемо. Потписује се коначно за Смајли. Веома брзо ћемо да завршимо прву деоницу Вачки Брег - Сомбор.. онда прелазимо на другу страну ка Србобрану, Кикинди. Завршавамо за седам-осам месеци Кузмин - Сремска Рача 19,5 км

Завршава се за месец дана друга цев.

- Као мост који је постављен Дунав у Новом Саду, остаје да завршимо све то. Да затворимо. Видите како пруга напредује. Наставићемо то да радимо.

Вучић је рекао да морамо да убрзамо процедуру како би се наставила изградња Београд - Ниш

О разговору са Орбаном: Помаже нам мађарски Мол

Говорио је о разговору са Виктором Орбаном.

- Помаже мађарски Мол. Имамо са Мађарском братске и пријатељске односе. Ја ћу у понедељак, ако се не варам, немојте ме сасвим држати за реч, али мислим у понедељак после подне и увече бити са Виктором Орбаном у Будимпешти. Видећемо се тамо, разговарати на све важне теме, од енергетике до сваковрсне сарадње, имамо заиста изванредне односе и желимо да их даље поправимо. Много сам срећан што је Орбан добио прилику да организује можда најзначајнији самит између Трампа и Путина. То је страховито важно.

О разговору Владимира Путина и Доналда Трампа је рекао да се важно да се тај сусрет догоди.

- Ја сам много срећан што је Орбан добио могућност да организује најважнији самит у историји 21. века између Трампа и Путина. И као пријатељ Орбана и Мађарске сам срећан због тога.

- На столу је много више него прича о Украјини. Зато Владимир Путин планира да објасни зашто планира да се постигне нека врста споразума. Ствари ће макар краткорочно бити нешто боље

"Честитам Роберту Фицу што више није у лошем друштву"

О примању Ђиласове и Куртијеве партије у Партију европских социјалдемократа, Вучић је поручио: Честитам Роберту Фицу што више није у лошем друштву.

- Ја иначе не мислим ништа лепо о левичарима, моја идеологија је другачија. Где год да су владали они су своје земље уништили. Има неких изузетна наравно - на југу Европе и у макар у две скандинавске земље. Не мислим да су то бирали људи из SSP-a. Курти би њих можда изабрао као партнере, али не верујем да би они њих изабрали, нису они баш много питани о томе. Избацивање Роберта Фица, једног од ретких слободоумних људи који имају своју главу, мозак, који су слободарски опредељени, а не морају само да служе туђим интересима као неки други, вам довољно говори о опредељењу саме те партије. Честитам Фицу што је коначно напустио лоше друштво.

Фото: printscreen/Pink TV

Рекао је да га више интересује други круг избора на КиМ

- Мени је занимљивије што је данас Курти имао други круг избора, иако је најавио да ће пре 6 месеци да закива ексер у мој политички ковчег иако сам већ по 100 000 пут политички мртвац или "лејм дак". Испоставило се да ће њему остати власт у Подујеву, Штимљу и можда Гњилеву. Таман још нигде више.

- То говори о безобзирности, охолости, бахатости и жељи да се неко провоцира и да неко изазове сукоб. Научили су наши људи да буду паметни. Баш онако како су се други паметно понашали против нас за време бивше Југославије градећи своју позицију. Тако би требали и ми да се понашамо. Ништа више од тога.

Вучић о срамној подршци Албанаца терористима ОВК који су у Хагу

- Замислите да ми организујемо скупове и то ја лично као председник и то за било кога за кога се воде поступци за убиство преко стотину цивила и да позивам Србе од свуда да дођу из Словеније, Хрватске и БиХ и све друге да дођу на такве скупове. Знате каква би реакција Европе била? Уплашени смо, застрашени смо, ви сте зликовци, злочинци, то је анти-европски корак. Ово из Тиране ће поздравити сви - рекао је.

Док сте против Кинеза и Руса, можете да радите шта год хоћете, али ако нисте увели санкције Русији, бићете најгори на свету, рекао је председник.

- Само људи морају да знају, ови људи су у сукобу са Русијом. Уколико не уведемо санкције Русији, а нисмо их увели 3 и по године, бићемо најгори на свету, увек. Да уведемо санкције сутра, а не мислим да ће се то догодити, од‌једном би постали шампиони демократије, од‌једном би се сви проблеми решили, док не дође на ред Косово.

- Добро разумемо вашу поруку зашто позивате Бугаре, све смо добро разумели, само немојте од нас да тражите да ми не будемо довољно војнички спремни и економски снажни, ништа другу. Ми да вршимо агресију нећемо, али да вам дозволимо да нам уништавате земљу, нећемо.

О Европском путу и зашто је то добро за Србију

Такође је напоменуо зашто је важно бити на Европском путу и зашто је добро за Србију.

- Морамо да разумемо у ком се политичком тренутку налазимо и морамо да отворимо тај дијалог унутар своје земље. Да разговарамо о томе, ајде да не будемо више лицемерни, да једни другима кажемо шта хоћемо. Да ли желимо чланство у ЕУ? Мислим да можемо великом брзином да прескочимо све остале на западном Балкану, имамо све капацитете. Морају више новца да издвоје за нас уколико бисмо ушли у ЕУ. Ништа њима неће да смета јер они су се изјаснили против Москве. Свуда говоре "ми нисмо Срби, нисмо са Русима и Кинезима добри", онда ми кажемо "е, ми јесмо". Важно је да овај самит донесе резултате. Какав год резултат да донесе то је невероватан помак за Србију.

Вучић: Блокадере не интересује што је Ања Пушковић све демантовала

Прокоментарисао је срамне лажи опозиције о наводном премлаћивању студенткиње Ање Пушковић од стране полиције, које је она сама демантовала.

- Њих не интересује то ни што је она демантовала, рећи ће да ју је неко натерао. Њих то уопште не занима, њима је потпуно свеједно шта је истина. И ако се докаже да су нешто лагали тим горе по истину. Подседићу вас да се никада нису извинили за бруталне лажи ваљевске о томе како је дечак преминуо на некој приватној клиници пошто смо му отказали бубрези од батињања. Нити је тај дечак постојао нити се икада слично догодило. Пре тога су измислили звучни топ. Лагали су све о звучном топу. Никада га нисмо употребили. Али баш их брига наставиће да лажу. Шта их брига што девојка има модрице, да ли она тренира или се бави кик-боксом. У полицији није била.

Нека их пусте да сруше пругу, па нека их похапсе, рекао је Вучић говорећи о блокадерима.

- Што се тиче нафте и гаса и свега другог, радимо све што је у нашој моћи. Људи нека не брину. Што се тиче плаћања на пумпама, са кешом нема проблема. Тржиште ће бити довољно снабдевено. Да се враћамо у прошлост нећемо, ми идемо у будућност.

О скупу блокадера 1. новембра

- За ове што причају "десиће се не знам шта", људи неће се десити ништа. Сувише сам одговоран да бих се играо на тај начин. Биће још један излив беса, не јер им трагедија тешко пада јер их никада људске судбине нису занимале. Њих су интересовале само политичке фотеље. Направиће нападе на просторије СНС-а, углавном, да запале неку институцију и сруше и то је крај. Никаквих ту више проблема неће бити, имаћемо ми много других већих проблема које ћемо морати да решавамо заједно.

- Велике стопе раста су предвиђене за следећу годину, блокадери су нам све уништили, али Србију не можете да разорите, ма колико труда споља било укључено. Само колико је Хрватска објавила текстова против мене и Србије... И све што постоји из Србије искључиво је негативно осим ако није у питању рушење власти, то је једино приказано позитивно. То је показатељ колико је свима циљ да руше Србију. Нису успели и неће успети у томе. Србија на крају увек побеђује - закључио је Вучић.

Курир.рс