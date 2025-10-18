ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Седам пацијената је на интензивној нези ХОСПИТАЛИЗОВАНО ЈЕ 39; И даље се ради допунска дијагностика
Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је данас у каквом стању су пацијенти који су учествовали у саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Сремској Митровици када је дошло до превртања аутобуса, па рекао како је 7 пацијената теже повређено, док је 15 пацијената спремно за отпуст.
"Хоспитализовано је 39 пацијената. Од јутрос најновије информације да се 7 пацијената теже повређених налазе на јединицама интензивне терапије. Имамо спремне пацијенте за отпуст. На одељењу опште хириргије је 13 пацијената спремно за отпуст, да иде својим кућама и на одељењу за ортопедију су 2 пацијента спремна за отпуст. Даље се ради допунска дијагностика за све пацијенте и ја очекујем да ће у наредних 48 сати такође један део пацијената бити спреман за отпуст. Оно што је да смо увелик посете од 14 до 16 часова на одељењима ортопедије и хирургије", казао је директор.
Подсетимо, у тешкој саобраћајној несрећи, која се догодила јуче на путу између Сремске Митровице и села Јарак, живот су изгубиле три особе - две на лицу места и једна у болници од последица задобијених повреда.
Укупно 61 путник је прегледан у митровачкој болници, а 39 особа је задржано на лечењу. Осам пацијената налази се на Интензивној нези, двадесеторо је смештено на Одељењу опште хирургије, а једанаесторо на Ортопедији.
Једна особа је превезена у Ургентни центар у Новом Саду, а једна је транспортована је у Београд на даље лечење.
Аутобус превозника "Сирмиум бус", који је превозио раднике, из још увек непознатих разлога слетео је са пута и преврнуо се.
Возач аутобуса, Д. К. (1955), ухапшен је због постојања основа сумње да је изазвао саобраћајну несрећу у којој су три особе страдале. Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.