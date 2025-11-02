НБА ЛИГА: Индијана победила Голден Стејт, Орландо савладао Вашингтон, Вукчевић без поена

Најефикаснији у тиму Индијане био је Арон Нејсмит, који је постигао 31 поен уз шест скокова. Паскал Сијакам је додао 27 поена, а Квентон Џексон 25. Кошаркаши Индијане су тријумфом против Голден Стејта стигли до прве победе у НБА лиги ове сезоне. Индијана има и пет пораза.

У екипи из Сан Франциска, најбољи је био Стефен Кари са 24 поена, док је Џими Батлер додао 20.

Голден Стејт је у досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележио четири победе и три пораза.

Кошаркаши Орланда савладали су у гостима Вашингтон резултатом 125:94. У победничком тиму бриљирао је Паоло Банкеро са 28 поена, 11 ухваћених лопти и четири асистенције. Франц Вангер је имао учинак од 25 поена, шест скокова и шест асистенција.

У екипи из Вашингтона најбољи је био Кишон Џорџ са 17 поена. Српски кошаркашки репрезентативац Тристан Вукчевић провео је на терену нешто више од пет минута на терену, али није успео да се упише у стрелце.

Кошаркаши Детроита победили су у Мексико Ситију екипу Даласа резултатом 122:110. Тим из Детроита је до победе предводио Џејлен Дурен са 33 поена и 11 скокова, док је Кејд Канингем забележио 21 поен, 18 асистенција и шест ухваћених лопти.

У пораженом тиму истакао се Дианђело Расел са 31 поеном.

У осталим данашњим мечевима НБА лиге, постигнути су следећи резултати: Милвоки - Сакраменто 133:135, Шарлот - Минесота 105:122 и Бостон - Хјустон 101:128.