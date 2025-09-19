clear sky
ПРОДУЖЕЊЕ ПРИТВОРА ОСТАЈЕ НА СНАЗИ Виши суд у Новом Саду одбио жалбу браниоца Богдана Јовичића СТРАХУЈУ ДА БИ ПОНОВИО ДЕЛО

19.09.2025. 17:16 17:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Виши суд у Новом Саду одбио је као неосновану жалбу браниоца Богдана Јовичића, ухапшеног након протеста у том граду 14. августа и осумњиченог за насилничко понашање на скупу, на решење о продужењу притвора.

У образложењу одлуке је наведено да је правилно судија за претходни поступак приликом доношења те одлуке утврдила све чињенице које су од значаја, односно да је правилно процењено да постоје особите околности које указују да би осумњичени у кратком временском периоду, уколико би се нашао на слободи, могао поновити кривично дело, као и околности које указују на постојање узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, саопштено је из тог суда.

Према ставу већа, за сада се иста сврха не може остварити блажом мером, те је у конкретном случају притвор једина адекватна мера у циљу несметаног вођења кривичног поступка.

Јовичић је 17. септембра смештен у Специјалну затворску болницу у Београду због штрајка глађу, а Управа за извршење кривичних санкција раније данас је саопштила да је код њега обављена сва потребна дијагностика и да је он доброг општег стања.

У Новом Саду је 14. августа одржан протест на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови, а учесници протеста тада су демолирали просторије Српске напредне странке на три локације - на Булевару ослобођења, у Стражиловској и Косовској улици.

Многи од учесника протеста носили су кациге и маске, а када је полиција почела да их потискује у Косовској улици, они су напали и припаднике полиције.

 

