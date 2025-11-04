few clouds
11°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХЛАДНИ ТАЛАС ИЗ КОМШИЛУКА КУЦА НА ВРАТА СРБИЈЕ Стиже нови талас захлађења, ево када можемо очекивати ПРВЕ ПАХУЉЕ

04.11.2025. 07:02 09:23
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
1
Фото: Canva/ Ilustracija

Хладни фронт који је данас, 3. новембра, са северозапада брзо прешао преко Босне и Херцеговине донео је значајну промену времена – пад температуре, ветар, а на планинама и први снег.

На Јахорини се у понедељак око 19 часова забелео први снежни покривач. Снег је за кратко време прекрио планину, а хладан северни ветар додатно је појачао осећај зиме. 

Метеоролози упозоравају да нас сличне временске прилике очекују и у Србији, па се грађанима саветује да припреме јакне и топлу обућу јер прве пахуље нису далеко.

Време наредних дана

Према најавама метеоролога, сутра (4. новембра) у Србији ће бити хладније време. На северу и западу очекује се претежно сунчано јутро, понегде уз слаб приземни мраз. У осталим крајевима биће умерено до потпуно облачно, а на југу и југоистоку пре подне местимично слаба киша. После подне следи постепено разведравање и суво време.

Дуваће слаб до умерен ветар, а на истоку земље повремено и јак северозападни. Најнижа јутарња температура биће од 2 °Ц на северу до 11 °Ц на истоку Србије, док ће дневна износити од 11 до 16 степени.

Од среде – јутра хладна, могући мразеви

Од среде (5. новембра) јутра ће бити још хладнија, местимично уз слаб приземни мраз. У Војводини ће углавном бити сунчано, док се у остатку Србије очекује мало до умерено облачно време. 

Од петка (7. новембра) на истоку и у брдско-планинским пределима биће нешто више облака, уз ретку и краткотрајну кишу локалног карактера. 

Максималне дневне температуре биће у већини места између 12 и 18 степени.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај