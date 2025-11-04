ХЛАДНИ ТАЛАС ИЗ КОМШИЛУКА КУЦА НА ВРАТА СРБИЈЕ Стиже нови талас захлађења, ево када можемо очекивати ПРВЕ ПАХУЉЕ
Хладни фронт који је данас, 3. новембра, са северозапада брзо прешао преко Босне и Херцеговине донео је значајну промену времена – пад температуре, ветар, а на планинама и први снег.
На Јахорини се у понедељак око 19 часова забелео први снежни покривач. Снег је за кратко време прекрио планину, а хладан северни ветар додатно је појачао осећај зиме.
Метеоролози упозоравају да нас сличне временске прилике очекују и у Србији, па се грађанима саветује да припреме јакне и топлу обућу јер прве пахуље нису далеко.
Време наредних дана
Према најавама метеоролога, сутра (4. новембра) у Србији ће бити хладније време. На северу и западу очекује се претежно сунчано јутро, понегде уз слаб приземни мраз. У осталим крајевима биће умерено до потпуно облачно, а на југу и југоистоку пре подне местимично слаба киша. После подне следи постепено разведравање и суво време.
Дуваће слаб до умерен ветар, а на истоку земље повремено и јак северозападни. Најнижа јутарња температура биће од 2 °Ц на северу до 11 °Ц на истоку Србије, док ће дневна износити од 11 до 16 степени.
Од среде – јутра хладна, могући мразеви
Од среде (5. новембра) јутра ће бити још хладнија, местимично уз слаб приземни мраз. У Војводини ће углавном бити сунчано, док се у остатку Србије очекује мало до умерено облачно време.
Од петка (7. новембра) на истоку и у брдско-планинским пределима биће нешто више облака, уз ретку и краткотрајну кишу локалног карактера.
Максималне дневне температуре биће у већини места између 12 и 18 степени.