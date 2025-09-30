(ВИДЕО) „Немој да ми правиш проблеме, изађи напоље“ ОВАКО ЈЕ ПОЧЕО ХАОС НА СВАДБИ Детаљи туче на весељу о ком бруји Србија! Мушкарац насрнуо на лекара: Зашто ми пипаш жену?
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Свадбено весеље у Горњем Милановцу претворило се у хаотичну сцену када је дошло до несвакидашњег инцидента.
Све је почело, како незванично сазнајемо, након што је се једна гошћа, споречкала са младом. На то јој је млада узвратила речима: „Немој да ми правиш проблеме на свадби, изађи напоље.“
Након што је кренула ка излазним вратима, гошћа је се изненада срушила. Један од гостију одмах је позвао хитну помоћ, која је брзо стигла на лице места, а у екипи је био и др Станојевић. Прилазећи онесвешћеној жени, доктор јој је ухватио руку како би проверио пулс. Међутим, у том тренутку њен супруг је насрнуо на лекара, вичући: „Зашто ми пипаш жену?“, покушавајући да га одгурне и удари, каже за РИНУ један од очевидаца.
У свеопштој гужви умешало се још неколико гостију, који су стали у одбрану доктора и спречили већи инцидент.
Иначе, полиција је сачинила полицијски записник који је предат Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу. Током досадашње истраге, како незванично сазнајемо, неколико особа је саслушано, али ће и остали гости весеља морати да дају свој исказ. Такође, узети су и видео-снимци са надзорне камере у хотелу која је забележила свађу, а затим и тучу.