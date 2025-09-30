ПОЖАР У ПАНЧЕВУ Ватра у камину ЗАПАЛИЛА кровну конструкцију куће! (ФОТО, ВИДЕО)
30.09.2025. 17:49 17:51
На углу улица Бранка Радичевића и Моше Пијаде дошло је до пожара.
Изгорела је кровна конструкција куће.
Ватрогасци су на терену а полиција обезбеђује место.
Како наводи 192, Жељко Грујић, портпарол Полицијске управе Панчево изјавио је за zdravopancevo.rs да је непосредно пре пожара власница куће запалила ватру у камину, тако да је највероватније то узроковало самозапаљење димњака.
Ватра се потом се проширила на греде кровне конструкције.
Припадници ватрогасне бригаде Панчево су локализовали пожар, али га још нису у потпуности ликвидирали.
Повређених, према речима Жељка Грујића, нема.