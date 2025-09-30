overcast clouds
14°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЖАР У ПАНЧЕВУ Ватра у камину ЗАПАЛИЛА кровну конструкцију куће! (ФОТО, ВИДЕО)

30.09.2025. 17:49 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
192.rs, Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

На углу улица Бранка Радичевића и Моше Пијаде дошло је до пожара.

Изгорела је кровна конструкција куће.

Ватрогасци су на терену а полиција обезбеђује место.

Како наводи 192, Жељко Грујић, портпарол Полицијске управе Панчево изјавио је за zdravopancevo.rs да је непосредно пре пожара власница куће запалила ватру у камину, тако да је највероватније то узроковало самозапаљење димњака.

Ватра се потом се проширила на греде кровне конструкције.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zdravo Pančevo (@zdravopancevo)

Припадници ватрогасне бригаде Панчево су локализовали пожар, али га још нису у потпуности ликвидирали.

Повређених, према речима Жељка Грујића, нема.
 

пожари Србија пожар на кући пожар
Извор:
192.rs, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) Ватрогасци се боре с ватреном стихијом! ВЕЛИКИ ПОЖАР У ФУТОГУ Гаража у пламену, ГУСТ ДИМ се надвио над насељем

(ФОТО) Ватрогасци се боре с ватреном стихијом! ВЕЛИКИ ПОЖАР У ФУТОГУ Гаража у пламену, ГУСТ ДИМ се надвио над насељем

29.09.2025. 16:13 16:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај