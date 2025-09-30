„Није у складу с претходно потписаним синопсисом! УО РТС ПОВОДОМ СПОРНЕ ДЕЧЈЕ ЕМИСИЈЕ: Пријава РЕМ-у, да се утврди одговорност
БЕОГРАД: Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије на данашњој седници разматрао је последице емитовања дечје емисије "Важне ствари" и одлучио да поднесе пријаву Регулаторном телу за електронске медије (РЕМ) због повреде Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, а од генералног директора РТС затражио да спроведе поступак утврђивања одговорности свих учесника.
Управни одбор РТС утврдио је да садржај емисије, а у којој дете износи став о политичким темама, није био у складу са претходно одобреним синопсисом, који је предвиђао да дете самостално и спонтано долази до закључака, без спољашњих сугестија.
У саопштењу које потписује председник Управног одбора РТС Бранислав Кланшчек, истиче се да је емисија произведена у сарадњи са извршним продуцентом "Сенсе Продуцтион", а приказани садржај је одступио од тог концепта.
Наиме, у емисији је приказана изјава дечака који говори да нису похађали школу током другог полугодишта због 'блокада и протеста', након чега га фризер директно пита: 'А какве су то блокаде и протести?' Тиме се дете наводи да износи ставове о политичким темама које нису примерене његовом узрасту и зрелости, прецизира се у саопштењу.
Управни одбор РТС сматра да су у емисији дечји ставови искоришћени у политичке сврхе, мимо предвиђеног синопсиса, чиме су прекршене одредбе важећих домаћих закона и међународних конвенција које се односе на заштиту права детета - укључујући Закон о јавним медијским сервисима, Закон о електронским медијима и Правилник о заштити права малолетника.
Због озбиљности ситуације, Управни одбор захтева од генералног директора ЈМУ РТС да хитно спроведе поступак утврђивања одговорности свих учесника у процесу одлучивања о припреми, садржају и емитовању наведене емисије, те да у примереном року о предузетим мерама обавести Управни одбор и јавност, наводи се у саопштењу.
У дечјој емисји која је приказана 27. септембра водитељ је малог дечака питао о протестима и блокадама, а тај снимак касније је објављен на друштвеним мрежама и у појединим медијима.