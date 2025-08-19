МАЛИ НАПРЕДАК СРПСКИХ ТЕНИСЕРКИ: Скок Олге и Нине за два места, велики пад Лоле Радивојевић
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић напредовала је за две позиције на најновијој ВТА листи и тренутно је 41. играчица света са 1.320 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић је поправила пласман за два места и сада је 158. играчица света са 457 бодова. Лола Радивојевић је пала за 23 позиције и тренутно је 176. на ВТА листи са 404 поена.
Белорускиња Арина Сабаленка је и даље најбоља тенисерка света са 11.225 бодова, док је Пољакиња Ига Швјонтек после тријумфа на турниру у Синсинатију напредовала за једно место и тренутно је друга играчица на листи са 7.933 поена. Американка Коко Гоф је пала на трећу позицију са 7.874 поена.
Америчка тенисерка Џесика Пегула се и даље налази на четвртом месту ВТА листе, док је Рускиња Мира Андрејева пета тенисерка света.
У ТОП 10 најбољих играчица света налазе се још Американка Медисон Киз, Кинескиња Ћинвен Женг, Италијанка Јасмин Паолини, још једна Американка Аманда Анисимова и Елена Рибакина из Казахстана.