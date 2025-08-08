ОЛГА ДАНИЛОВИЋ ПРОШЛА У ДРУГО КОЛО ВТА турнира у Синсинатију
08.08.2025. 14:40 14:42
Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у друго коло ВТА турнира у Синсинатију, пошто је у првом колу победила Британку Кејти Боутлер резултатом 6:0, 7:5 за сат и 36 минута игре.
Даниловић је била убедљива у првом сету и са три брејка противници није препустила ниједан гем.
Српска тенисерка је успела да освоји други сет и дође до победе, иако је Боутлер је имала пет сет лопти.
Даниловић ће у другом колу турнира у Синсинатију играти против Британке Еме Радукану, која је била слободна у првом колу.
ВТА турнир у Синсинатију игра се за наградни фонд од 5.152.599 долара.