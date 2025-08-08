clear sky
32°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛГА ДАНИЛОВИЋ ПРОШЛА У ДРУГО КОЛО ВТА турнира у Синсинатију

08.08.2025. 14:40 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
danilovic1
Фото: Tanjug (AP Photo/Joanna Chan)

Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у друго коло ВТА турнира у Синсинатију, пошто је у првом колу победила Британку Кејти Боутлер резултатом 6:0, 7:5 за сат и 36 минута игре.

Даниловић је била убедљива у првом сету и са три брејка противници није препустила ниједан гем.

Српска тенисерка је успела да освоји други сет и дође до победе, иако је Боутлер је имала пет сет лопти.

Даниловић ће у другом колу турнира у Синсинатију играти против Британке Еме Радукану, која је била слободна у првом колу.

ВТА турнир у Синсинатију игра се за наградни фонд од 5.152.599 долара.

олга даниловић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић пала на 43. место, Арина Сабаленка убедљиво прва
danilovic

ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић пала на 43. место, Арина Сабаленка убедљиво прва

08.08.2025. 14:36 14:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПСКА ТЕНИСЕРКА ОЛГА ДАНИЛОВИЋ СТАЛА НА КОРАК ОД ФИНАЛА МОНТРЕАЛА: Ништа од трофеја у дублу
danilovic

СРПСКА ТЕНИСЕРКА ОЛГА ДАНИЛОВИЋ СТАЛА НА КОРАК ОД ФИНАЛА МОНТРЕАЛА: Ништа од трофеја у дублу

05.08.2025. 13:21 13:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај