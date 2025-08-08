ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић пала на 43. место, Арина Сабаленка убедљиво прва

Најбоља српска тенисерка Олга Даниловић назадовала је са за три позиције на најновијој ВТА листи и сада се налази на 43. месту са 1.286 бодова, док је Белорускиња Арина Сабаленка убедљиво прва са 12.010.

Коко Гоф је друга тенисерка света са 7.669 бодова, док се Ига Швјонтек налази на трећој позицији са 6.933.

Џесика Пегула се налази на четвртом месту ВТА листе, док је Мира Андрејева пета тенисерка света.

Медисон Киз напредовала је за два места и сада је шеста тенисерка света, следе Ћинвен Женг и Аманда Анисимова, које су назадовале за по једну позицију.

У првих 10 на ВТА листи налазе се још и Јасмин Паолини и Елена Рибакина, која је напредовала за два места.

Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић је тренутно 152. на ВТА листи са 470 бодова, док се Нина Стојановић налази на 157. месту са 457.