НОВАК И ОЛГА ПРОТИВ РУСКЕ КОМБИНАЦИЈЕ НА УС ОПЕНУ: У другом колу могу до правог дербија

18.08.2025. 10:38
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Trevor Collens

Српски тенисери Новак Ђоковић и Олга Даниловић добили прве ривале на последњем гренд слему у сезони.

Наша комбинација играће против Руса Данила Медведева и Мире Андрејеве у првом колу УС Опена у конкуренцији микс дублова, одлучено је жребом у Њујорку, саопштили су организатори такмичења.

Победник овог меча играће у другом колу са бољим из дуела Џесика Пегула (САД)/Џек Дрејпер (Велика Британија) - Карлос Алкараз (Шпанија)/Ема Радукану (Велика Британија).

Организатори су саопштили да ће турнир у микс дублу бити одигран по убрзаном формату. Прво и друго коло биће одиграни у уторак, 19. августа на стадионима Артур Еш и Луј Армстронг, док је полуфинале и финале на програму дан касније. 

Победницима ће припасти новчана награда од милион долара.

