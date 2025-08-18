НОВАК И ОЛГА ПРОТИВ РУСКЕ КОМБИНАЦИЈЕ НА УС ОПЕНУ: У другом колу могу до правог дербија
18.08.2025. 10:38 10:44
Коментари (0)
Српски тенисери Новак Ђоковић и Олга Даниловић добили прве ривале на последњем гренд слему у сезони.
Наша комбинација играће против Руса Данила Медведева и Мире Андрејеве у првом колу УС Опена у конкуренцији микс дублова, одлучено је жребом у Њујорку, саопштили су организатори такмичења.
Победник овог меча играће у другом колу са бољим из дуела Џесика Пегула (САД)/Џек Дрејпер (Велика Британија) - Карлос Алкараз (Шпанија)/Ема Радукану (Велика Британија).
Организатори су саопштили да ће турнир у микс дублу бити одигран по убрзаном формату. Прво и друго коло биће одиграни у уторак, 19. августа на стадионима Артур Еш и Луј Армстронг, док је полуфинале и финале на програму дан касније.
Победницима ће припасти новчана награда од милион долара.