(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ СПРЕМАН ЗА УС ОПЕН Ноле кренуо у јуриш на 25. гренд слем
Најбољи тенисер свих времена се припрема за последњи гренд слем у сезони.
Новак Ђоковић покушава да дође до 25. гренд слем трофеја у каријери, а последњу прилику у овој години ће имати у Њујорку.
Пропустио је мастерсе у Торонту и Синсинатију, а након што је део паузе између Вимблдона и УС опена провео на плажи, сада је објавио снимак са тренинга.
Новак напорно ради како би што спремнији дочекао одлазак на УС опен, који почиње 24. августа и трајаће до 7. септембра.
Он ће пре главног турнира у мушком синглу играти на новитету који је уведен ове године. Ради се о новом формату турнира у микс дублу у којем ће српски тенисер играти у пару са Олгом Даниловић.
Ђоковић је уочи УС опена пао на седмо место на АТП листи, а директор мастерса у Торонту Kарл Хејл је открио да је Србин отказао учешће на том турниру због повреде.
Подсетимо, Новак је имао проблеме у завршници четвртфинала Вимблдона против Флавија Kоболија, одиграо је полуфинале против Јаника Синера, али се видело да није на уобичајеном нивоу.
Сада се зна да је повреда ипак била озбиљнија него што су многи претпостављали, тако да се може рећи да зато Ноле не игра ни у Синсинатију.
Пред Ђоковићем је сада УС опен на коме ће покушати да нападне 25. грен слем трофеј у каријери. Уколико је Ноле зацелио повреду, од Ђоковића можемо очекивати највиши ниво тениса на тлу Америке.